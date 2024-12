OnePlus Open 2 se ukazuje na prvních obrázcích

Zdroj: OnePlus

OnePlus patří mezi značky, které mají na současném trhu svůj smartphone s ohebnou konstrukcí a také displejem. Nabízí se ale jen větší model, typu fold. Aktuální model Open přišel v říjnu minulého roku, takže bychom očekávali, že se ve stejné době, jen o rok později, dočkáme nástupce, ale asi si nakonec budeme muset ještě chvíli počkat. Zatím se ale dozvídáme, jak bude nástupce vypadat a na co bude lákat.

Nějaké změny se odehrají

Novinka má nést označení OnePlus Open 2 a jak můžete vidět níže, tak novinka se nebude tak moc lišit. Jen na zadní straně dojde k lehkému přeuspořádání foťáků v porovnání s OnePlus Open. Stále ale bude použit značně velký foto modul. Samotné rendery mají ukazovat, jak vypadá prototyp novinky. Je ale možné, že se díváme na finální podobu.

Co se týče vlastností a specifikací, tak při složeném stavu má OnePlus Open 2 dosahovat na tloušťku 10 mm, ale do toho se nezapočítává část s foto modulem. I tak při rozloženém stavu se má nabízet velmi tenké zařízení. Kromě toho má tentokrát získat certifikaci IPX8, takže ještě více odolá vodě a teoreticky má vydržet ponoření do vody.

Hlavní displej by měl mít 8 palců a vnější pak 6,4 palců. O výkon se má starat Snapdragon 8 Elite a nejvyšší verze bude mít asi 16 GB RAM a 1TB úložiště. Zadní strana má mít tři 50MPx senzory, pro selfie mají pak posloužit dva snímače, 32 a 20 MPx. Baterie by měla mít kapacitu 5900 mAh, zřejmě dojde na použití novější technologie založené na křemíku. Očekává se, že o nabíjení se postará 80W technologie přes USB C a 50W bezdrátová.

K představení má dojít prvně v Číně, do Evropy má tento model zamířit později, možná ke konci prvního čtvrtletí.

