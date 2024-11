Vodafone Vánoce: Neomezený tarif pod 500 Kč měsíčně

Zdroj: Vodafone

Vánoční kampaně mobilních operátorů byly v minulosti zaměřeny například na neomezená data po určitý čas, případně neomezené volání. Takové časy jsou asi už dávno pryč a nyní se spíše soustřeďují na bonusové služby, levnější zařízení a dočasné slevy. Vodafone letos trochu pozitivně překvapil a nabízí zajímavou slevu, ale nejen to.

Neomezený tarif

V tiskové zprávě Vodafone informuje, že do konce prosince nabízí slevu na tarify, které mají neomezená data. Sice je nabídka limitovaná do konce prosince, ale samotná sleva vám zůstane napořád, nebo do změny tarifu. K dispozici je tak Neomezený Basic+, který je v rámci aktuální akce za 499 korun místo 747. Tarif Neomezený Super+ je nyní za 799 korun a tarif Premium 5G za 1099 korun. Právě základní se jeví jako velmi lákavý, byť má rychlost omezenou na 4 Mbps, ale jde 5x za měsíc využít maximální zvýšení rychlosti na jeden den.

Operátor také láká na speciální akce na zařízení, přičemž nabízí i službu RE-START pro výkup starého mobilu. Takto lze získat následně slevu na pořízení nového zařízení. Současně láká i na službu Vodafone TV+, kde je zvýhodněná cena na 199 Kč. Stávající zákazníci si mohou mohou v prodejně Vodafonu nebo na zákaznické lince snadno vyzvednout dárek, a to téměř 50 prémiových kanálů na měsíc zdarma.

U studentských tarifů došlo v rámci kampaně k nahrazení tarifu #jetovtobě Basic+ za #jetovtobě Super, přičemž cena zůstala stejná, tedy 487 Kč. Zde je rychlost 10 Mbps a možnost 5x za měsíc na jeden den zrychlit připojení na maximum. Vodafone také spouští akce pro firemní zákazníky a také se nabízí jedna soutěž.

