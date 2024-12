Zdroj: Dotekomanie.cz

Google má v tuto chvíli dvě komunikační platformy. Jedná je integrována do aplikace Zprávy, přičemž se používá protokol RCS. Druhou službou je Google Chat, která je dostupná i pro běžné uživatele. Nyní se ale začíná zavádět poměrně zajímavá funkce, ale ne zcela originální.

Překlad

Kdejaká služba na internetu nabízí možnost překladu textu a například Facebook automaticky překládá vše, na co dojde. Pokud jde ale o komunikační platformy, nejedná se o nějak běžnou funkci. Google Chat nic takového nic neměl, ale to se nyní mění.

Jedná se o součást vylepšení o Gemini, přičemž funkce je v základu vypnutá. Pakliže ji aktivujete, může nějakou chvíli trvat, než začne naplno pracovat. Google uvádí, že by to nemělo trvat déle než 24 hodin. Následně začne automaticky překládat veškerý obsah chatu do jazyka uživatele. Stále ale bude k dispozici zobrazení originálního textu.

Dobrou zprávou je, že mezi 120 podporovanými jazyky je i čeština. Funkce nebude dostupná jen na webu, nabídne se i v aplikacích pro Android a iOS. Bohužel si ale budeme muset počkat na kompletní uvolnění pro všechny uživatele, jelikož nyní je dostupná jen pro Google Workspace účty s aktivovanými doplňky Gemini Business a Enterprise a dalšími AI.

Zdroj: 9to5google.com



Domů Články Google Chat dostává podporu automatického překladu, nechybí čeština

Předchozí článek Xiaomi představilo powerbanku Ultra Slim s kompaktním designem a rychlým nabíjením Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama