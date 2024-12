Zdroj: Google

Někdy je komplikovanější sledovat všechny novinky v Androidu. Někdy se prvně objeví v rámci běžné aktualizace skrze Obchod Play, jindy přijde ve čtvrtletní aktualizaci QRP a pak se zde ještě nabízí i plnohodnotné aktualizace systému. Jedna taková novinka přichází skrze více kanálů a týká se Panelu ochrany informací.

Panel ochrany informací

V systému Android je k dispozici nějakou dobu Panel ochrany informací, anglicky Privacy dashboard. Zde se dozvíte, co bylo v poslední době používáno a případně si můžete například rozkliknout přístup k foťáku, přičemž se nabídne kompletní seznam, kde vidíte čas a také aplikaci, která danou část používala.

V základním zobrazení se nabízí jednoduchý graf se zobrazením, co bylo nejvíce využíváno. V rámci Android 15 QRP1 se objevila nová možnost zobrazení za posledních sedm dnů, ale nakonec je tato novinka součástí i Androidu 16. Můžete tak vidět, která část mobilu se nejvíce využívala a případně vystopovat aplikaci, která za tím stojí.

Zdroj: 9to5google

Sice to vypadá, že se toto rozšíření dostane do mobilů až s Androidem 16, odhadujeme, že se nakonec Google rozhodne k rozšíření skrze aktualizací Google Play služeb. Na to si ale budeme muset ještě počkat.

Zdroj: 9to5google.com



Domů Články Android: Informace v Panelu ochrany informací se rozšíří

Předchozí článek Google Chat dostává podporu automatického překladu, nechybí čeština Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama