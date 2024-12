EU chce zpřístupnit Apple AirDrop i pro Android, a nejen to

Zdroj: neowin

EU nenechává digitální trh bez pozornosti a snaží se upravovat fungování některých služeb, včetně i společností. První výsledky jsou již viditelné, například u produktů od Applu, ale EU zde vidí další možnosti. Nově se zaměřuje na další prvky a součásti systému.

Lepší spolupráce mezi iOS a Androidem

I nyní si Apple drží své systémy pod silnou kontrolou a některé funkce jsou dostupné jen pro jeho aplikace a služby. Navíc spolupráce s Androidem není zrovna nejlepší. Respektive poslání obyčejné fotky nebo videa z Androidu na iOS nebo naopak není jednoduchý nebo přímočarý proces.

EU v novém dokumentu zmiňuje, co by měl Apple změnit. Sice je vše na samotném začátku, ale pokud by EU vyhrálo, Apple by musel zpřístupnit nebo nabídnout nějakou možnost, jak využít AirDrop i s Androidem. Apple k tomuto může přistoupit několika způsoby. Jednak by společnost mohla stanovit standard, případně se domluvit s Googlem na podpoře, nebo vznikne něco nového, co bude dostupné na obou platformách.

Není to ale jediná věc, co EU požaduje po Applu. Například by měl Apple otevřít oznámení iOS, aby je uživatelé mohli číst i na zařízeních třetích stran, případně s nimi pracovat stejně jako na Apple Watch. Dále by měl umožnit aplikacím třetích stran to samé, co vlastním, tedy i spouštěné na pozadí. Také se dokument zmiňuje o lepším párování příslušenství.

Apple jako obvykle zmiňuje, že toto všechno ohrozí uživatele a mohou přijít o citlivé údaje, ale to je poměrně časté tvrzení této společnosti k jakékoliv změně, která je vyžadována. Zatím ale není jasné, co se stane. Jedná se jen o návrh, a toto jsou jen některé body. Je ale vidět, že Apple to nebude mít na evropském trhu jednoduché.

Je ale pravdou, že některé funkce by mohl Apple zpřístupnit nebo změnit. Jen takové přeposlání obrázku nebo fotografie z jednoho zařízení na druhé by mohlo bát přímočařejší.

