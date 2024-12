Concept VR3450: Roboti už j(e)dou! [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Robotické vysavače určitě patří mezi technologické vychytávky, které dokážou ušetřit spoustu nudné a časově náročné práce. Zvlášť pokud máte malé děti. A jelikož jsem teď několik týdnů intenzivně testoval robotický vysavač Concept VR3450, můžeme se teď podívat, jak uspěl v rodině se třemi dětmi.

Český rodokmen

Značky robotických vysavačů, které mají největší zastoupení na českém trhu, pocházejí z velké části z Asie. Testovat tedy přístroj českého výrobce pro mne tedy bylo zajímavou změnou. Pod značkou Concept dnes nalezneme opravdu širokou paletu domácích spotřebičů, jako například lednice, trouby, konvice, ale třeba i čističky vzduchu či radiátory. A samozřejmě nelze zapomenout na vysavače – ať už klasické tyčové, tak právě ty robotické.

Model VR3450 je nejvyšším modelem značky. Má tedy ty nejpokročilejší technologie: 3D laser, automatickou detekci koberců, schopnost vysávání i vytírání a také základnu s možností vysypání prachové nádoby.

Na papíře všechny tyto vlastnosti vypadají skvěle, takže jsem se těšil na to, jak budou fungovat v praxi.

Poprvé do práce

Zprovoznění tohoto robotického vysavače je velmi snadné. Po vybalení z krabice stačí nainstalovat 2 postranní kartáčky (pozor na „L“ a „R“) a pak jej samozřejmě nabít na plnou kapacitu v základně, která zabírá většinu balení. Základně najděte vhodné místo tak, aby nepřekážela, ale zároveň aby měla nejméně 1 metr volného prostoru před sebou. Lepší bude umístit ji někde ve stinné části místnosti, protože přímé sluneční světlo může způsobit, že robot bude mít problémy trefit „domů“.

Vyjímatelný zásobník funguje jako 2 v 1, takže kromě uložení vysátého prachu také obsahuje nádržku na vodu pro vytírání podlah. Pokud ji naplníte, je třeba ještě zespodu připevnit modul pro vytírání s nasazenou textilní poduškou. Tu jde nasadit pouze z jedné strany, následně se po obvodu přichytí suchým zipem. Po použití je to spíš mokrý zip, ale drží pořád dobře.

Ovládání

Concept VR3450 se dá ovládat několika způsoby.

Tlačítka na těle robota aktivují základní funkce: spuštění a pozastavení úklidu, a návrat do základny. Senzorová tlačítka přímo na těle základové stanice umožňují to samé a navíc decentně svítí, takže je můžete pohodlně používat i za tmy.

Přiložené dálkové ovládání umí navíc i ovládat robotův pohyb. A v dnešní době už samozřejmě (a asi nejčastěji) máte možnost použít váš chytrý telefon: aplikace Concept Home toho umí zdaleka nejvíc. Možnost hlasového ovládání přes Google Home nebo Amazon Alexa je pak takovým bonusem.

Mapování terénu

Při prvním spuštění v nové lokalitě si robot nejprve zmapuje okolí. Jezdí podél stěn, a projede postupně všechny pro něj přístupné místnosti. Pokud máte více pater (jako my), tak každé patro mapuje zvlášť. Dobrou zprávou je, že VR3450 má zabudovaný detektor, který zabrání případnému pádu robota ze schodů. Vyzkoušeno, 100% funkční.

Součástí aplikace Concept Home je i editor map. V něm možná dokážete i spojovat, rozdělovat a přejmenovávat místnosti. Říkám možná, protože tyto funkce nejsou realizovány zrovna šikovně. Ne vždy se vám tak ihned podaří to, co máte v úmyslu, většinou je třeba několik pokusů. Trefit se na místo, kde se edituje název místnosti, je taky celkem oříšek. Naštěstí se tyto věci používají víceméně jen při prvním nastavení, pak už se s nimi trápit nechcete (a nebudete).

Když už jsme u map: můžete si jich uložit až 5. A příjemnou změnou oproti některým modelům jiných značek je to, že nemusíte přenášet základovou stanici do patra, ve kterém zrovna chcete uklízet (nebo kupovat další stanici do patra). Přenesete pouze robota samotného, ten se pustí do práce, a když je s úklidem hotov, zastaví se, a oznámí vám to (hlasově i v aplikaci).

Vysávání

Vysávání je samozřejmě to základní, co od robotického vysavače očekáváme. Tuto svou základní roli plní VR3450 výborně. Sací sílu lze regulovat ve 4 stupních. Zajímavá je funkce, kdy pomocích svých čidel robot dokáže detekovat koberec, a na něm automaticky nastaví maximální výkon, který je 4 000 Pa. Jakmile koberec přejede, výkon se sníží na původní hodnotu. Mimochodem – díky této funkci poznáte to, že robot zrovna pracuje na koberci, pouhým sluchem.

O aplikaci Concept Home jsem se již zmiňoval. Mám k ní výhrady, kromě výše uvedeného mi přijde ne zrovna uživatelsky přívětivá. Často budete bádat nad tím, kde se nachází funkce, kterou právě hledáte. Ale abych jen nehaněl: aplikace toho umí opravdu hodně. Při editaci mapy si můžete například nastavit nejen pořadí místností, ve kterém bude úklid probíhat, ale také sací sílu pro danou místnost. Toto jsem se naučil používat: například v zádveří jsem tak nastavil sílu na maximum, zatímco v pracovně úplně postačuje úroveň střední.

Vytírání

Concept VR3450 umí ovšem kromě vysávání i vytírat. A to buď samostatně (sací síla je nastavena na nulu), nebo v kombinaci s vysáváním.

Je ovšem důležité mít správně nastavená očekávání. Pokud totiž předpokládáte, že výsledek bude takový, jako když ručním mopem intenzivně drhnete podlahu a spotřebujete půl kbelíku vody na jednu místnost, tak asi budete zklamáni. Není to totiž ani technicky možné, už vzhledem k poměrně malému objemu nádržky na vodu. Ta je součástí vyjímatelného zásobníku 2 v 1, a po naplnění je třeba ji ještě zespodu doplnit speciálním vytíracím modulem.

Mluvil jsem o tom, že přístroj dokáže detekovat koberec, a když se nachází na něm, automaticky zvýší sací výkon. Tato detekce je používána i během vytírání, ovšem s tím rozdílem, že robot se koberci vyhne. Není potřeba ručně nastavovat zakázané zóny tam, kde se nacházejí koberce. To se mi líbilo.

V aplikaci si můžete u režimu vytírání nastavit jednak úroveň dávkování vody (ve 3 stupních), a také aktivovat zajímavou funkci, která má název „Vytírání ve tvaru Y“. V tomto režimu se robot pohybuje právě v trajektorii „vidliček“ tvaru písmene Y, což má za následek to, že každé místo na podlaze projede několikrát. Díky tomu je úklid efektivnější.

Vysypávání prachu a výdrž

Velkou výhodou robovysavačů se základovou stanicí je fakt, že nemusíte po každém úklidu ručně vysypávat prachovou nádobu. Namísto toho robot po dokončení úklidu zamíří do své základny, a kromě nabíjení akumulátoru se ještě postará o to, aby se nashromážděný obsah nečistot automaticky přenesl do velkého sáčku ve stanici. Sáček má kapacitu 3,5 litru, takže jej stačí vyměnit přibližně po 2 měsících, a stanice na naplnění sáčku automaticky vizuálně upozorní. Mimochodem: tato funkcionalita je vysoce návyková, a přiznám se bez mučení, že sebelepší robotický vysavač bez základové stanice by u mne už neuspěl.

Zaujalo mě, že do základny robot nenajíždí popředu, ale namísto toho do ní zacouvává. Tím pádem ale během nabíjení nemůžete jednoduše odebrat vytírací modul, který je umístěn právě v zadní části přístroje. Nějaký smysl to asi mít bude, ale nepřišlo mi to úplně nejpraktičtější.

A jak je na tom VR3450 s výdrží? Musím říct, že výborně. Když odečtu prostory zastavěné nábytkem, kam se robot nedostane, tak naše spodní patro má plochu téměř 60 m2. Vysát toto území zvládne Concept VR3450 přibližně za jednu hodinu, a spotřebuje pouze 34 % energie plně nabité baterie. Na jedno nabití tedy v pohodě zvládne obě patra našeho domu, a ještě zbyde téměř třetina kapacity. Na základě těchto zkušeností si troufnu odhadnout, že na jeden zátah zvládne přibližně 150 m2 volné podlahové plochy.

Pokud vám tato hodnota nestačí, vězte toto: pokud kapacita baterie klesne pod 15 % a úklid ještě není dokončen, robot si „dá pauzu“. Automaticky se vrátí do nabíjecí stanice, doplní energii, vrátí se na místo, kde úklid přerušil, a pokračuje v započaté práci.

Zhodnocení

Jak tedy tento robotický vysavač v dlouhodobém testu uspěl?

Concept VR3450 nestojí málo, ale za své peníze dostanete velmi účinného a efektivního pomocníka, který vám ušetří opravdu spoustu času.

Integrovaný 3D laser si má poradit s menšími předměty, na které při své práci může narazit. A můžu potvrdit, že přesně tak to skutečně funguje. Malé děti dokážou být velmi kreativní při (nechtěném) vytváření nejrůznějších nástrah, ale ať už se jedná o kostky, autíčka či ponožky, robot se jim opravdu spolehlivě vyhne, respektive opatrně je objede a pokračuje v úklidu. A výborně funguje také detekce koberců.

Nemusíte se bát ani narušení vašeho soukromí: VR3450 totiž nepoužívá žádnou kameru – ta je funkčně nahrazena třemi samostatnými laserovými senzory.

Robot s vámi komunikuje i hlasem, a to samozřejmě česky. Můžete si dokonce zvolit mužský či ženský hlas: to platí ale jen pro češtinu, v případě dalších jazyků (angličtina, slovenština, polština a maďarština) je k dispozici pouze mužský hlas. Hlasové ovládání přes Alexu či Google Home jsem nezkoušel, naše domácnost je zařízena na Apple HomeKit a Philips Hue.

VR3450 je pomocník, kterému nevadí různé povrchy. U nás efektivně pracoval na vinylu, dlažbě i na malém koberci s vysokým vlasem.

O vysoký výkon se stará stejnosměrný BLDC motor, na který výrobce poskytuje velkorysou záruku 7 let. Je přitom poměrně tichý, dělá podstatně méně hluku než řada konkurenčních robotů.

Za největší výhody osobně považuji automatické vyprazdňování prachové nádoby, perfektní vyhýbání se překážkám, a efektivní fungování ve více podlažích.

Největším mínusem je pak místy nelogická a nepřehledná aplikace, záporem také může být vyšší cena.

Cena ovšem odpovídá tomu, že se jedná o nejvyšší modelovou řadu. Concept VR3450 není bez chyb a chybiček, ale za své peníze dostanete velmi dobře fungující přístroj nabitý pokročilými technologiemi, které nejenže vypadají dobře „na papíře“, ale dobře fungují i v každodenní praxi.

Za poskytnutí přístroje děkuji společnosti Concept.

