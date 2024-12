Apple konečně spouští nástroj pro vícevrstvé nahrávání v aplikaci Diktafon

Zdroj: Macrumors

Apple přinesl dlouho očekávanou funkci do aplikace Diktafon, která nyní umožňuje vícevrstvé nahrávání zvuku. Tato novinka, představená na podzimní konferenci společnosti, dorazila s aktualizací iOS 18.2. Uživatelé iPhonů 16 Pro a Pro Max tak mohou přidávat nové zvukové stopy k již existujícím záznamům, což z diktafonu dělá nástroj pro kreativní nahrávání, byť s omezenými funkcemi.

Apple rozšiřuje možnosti nahrávání na iPhonech 16 Pro a Pro Max

Hlavní inovací je možnost přidat k původní nahrávce druhou vrstvu zvuku, a to bez nutnosti používat sluchátka. To umožňuje výkonný čip A18 Pro a studiové mikrofony, které Apple představil s iPhony 16 Pro a Pro Max. Algoritmy společnosti Apple potlačují zpětnou vazbu mikrofonu, což znamená, že nahrávka je čistá a bez ozvěny, i když jsou přehrávané a současně nahrávané zvuky v těsné blízkosti.

Další užitečnou funkcí je možnost rozdělit složenou nahrávku na jednotlivé stopy. Uživatel tak může exportovat oddělené části a dále s nimi pracovat v pokročilejším zvukovém softwaru. Podobná technologie byla nedávno použita i při produkci poslední písně The Beatles, kde se zvukové stopy oddělovaly pomocí umělé inteligence.

Proč je funkce exkluzivní pro iPhone 16 Pro a Pro Max?

Ačkoli se může zdát, že vícevrstvé nahrávání není technologicky náročné, Apple tuto funkci omezil pouze na nejnovější modely iPhone 16 Pro a Pro Max. Hlavním důvodem je exkluzivní hardware – konkrétně čip A18 Pro a nové studiové mikrofony. Tyto komponenty umožňují přesné potlačení zpětné vazby, takže uživatelé nemusí nosit sluchátka.

Pro mnoho uživatelů to může být zklamání, protože funkce, která by mohla být teoreticky dostupná i na starších modelech, je tímto krokem uměle omezena. Je to však v souladu s obchodní strategií Applu, který tradičně zavádí exkluzivní funkce pro nejnovější modely, aby motivoval k jejich koupi.

K čemu je vícevrstvé nahrávání užitečné?

Nová funkce otevírá dveře tvůrčím možnostem. Můžete například:

Vytvářet vlastní hudební dema – nahrajete si základní kytarový riff a poté přidáte vokály nebo další nástroje.

– nahrajete si základní kytarový riff a poté přidáte vokály nebo další nástroje. Nahrávat podcasty – umožňuje dodatečně přidat reakce, komentáře nebo zvukové efekty k již existujícím rozhovorům.

– umožňuje dodatečně přidat reakce, komentáře nebo zvukové efekty k již existujícím rozhovorům. Záznam přednášek a poznámek – studenti a novináři mohou k dřívějšímu záznamu přidat nové poznámky nebo myšlenky.

Díky možnosti rozdělit nahrávku na samostatné zvukové stopy lze výsledek snadno upravit v profesionálním softwaru. To posiluje význam Voice Memos jako nástroje, který uživatelům poskytuje nejen záznam, ale také základní editaci zvuku.

Kdy se dočkáme dalších vylepšení?

Aktualizace iOS 18.2 přináší kromě vícevrstvého nahrávání také nástroje pro tvorbu vlastních emoji. Zatím není jasné, zda se Apple chystá rozšířit vícevrstvé nahrávání i na další modely iPhonů nebo přidat další funkce pro úpravy zvuku. Funkce je však důkazem toho, že Apple pokračuje v posilování schopností svých nativních aplikací, čímž snižuje potřebu uživatelů přecházet na aplikace třetích stran.

Pokud vlastníte iPhone 16 Pro nebo Pro Max, můžete tuto funkci vyzkoušet již nyní. Pro ty, kteří mají starší modely, zůstává naděje, že Apple své rozhodnutí přehodnotí, což se však z historického hlediska jeví jako nepravděpodobné.

