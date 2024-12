Zdroj: Androidpolice (se souhlasem)

Google má v tuto chvíli ve své podstatě dva systémy pro auta. Abychom byli přesní, tak nejpoužívanější Android Auto je spíše takovou druhou obrazovkou pro vás mobilní telefon. Druhým je Android Automotive, ale to je spíše samostatný systém do aut, ale dnes to bude o té první věci, respektive o chybách.

Postupná práce na lepším propojení

Google v poslední době čím dál častěji zveřejňuje příspěvky, v kterých informuje o změnách, opravách a nejrůznějších chystaných novinkách. Android Auto nestojí stranou a nyní se dozvídáme, co se změní. Vzhledem k tomu, že samotné prostředí nepodléhá častým a velkým změnám, tak nečekejte nějaké zásadní novinky.

Vývojáři se pochlubili, co se jim podařilo nyní opravit. Například vyřešili zobrazování zprávy, že váš mobil nepodporuje 5GHz WiFi. Podařilo se opravit zasekávání zvuku při bezdrátovém propojení a také došlo na grafické opravy, tedy hlavně vyřešení komplikace s bílým pozadím u ikon. Vyřešil se problém s neodesíláním zpráv přes WhastApp a také se vyřešil problém s klávesnicí Gboard při používání Android Auto, tedy samotné zmenšování klávesnice.

Současně se dozvídáme, že se pracuje na komplikaci s odpojením Pixelu 9 pro během používání, případně absence zvuku po nedávné aktualizaci. Vývojáři pracují i na zamrzání obrazovky při používání s Xiaomi smartphonem. Zde je komplikace asi spojena se systémem HyperOS 2.0, tedy nadstavbou jako takovou. Poslední věc, kde se řeší oprava, je absence zvuku hovoru při používání s Pixelem 9.

Google tyto komplikace řeší zejména díky nahlášení skrze jeho fórum, tedy stránky podpory. Jde tedy vidět, že je nyní proaktivnější a snaží se informovat o tom, na čem se aktuálně pracuje.

Zdroj: androidpolice.com



Domů Články Android Android Auto – několik chyb opraveno, na dalších se pracuje

Následující článek Youtube pracuje na novém horizontálním vzhledu pro mobily Předchozí článek Google Fotky zpřesňují informace u snímků Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama