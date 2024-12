AI chatbot Grok je nyní přístupný všem uživatelům sítě X

Zdroj: Grok

Elon Musk rozšiřuje dostupnost svého AI chatbota Grok na platformě X (dříve Twitter). Zatímco dříve byl Grok výsadou pouze předplatitelů služby X Premium, nyní jej mohou využívat i běžní uživatelé zdarma. Nová aktualizace, kterou si uživatelé všimli minulý pátek, umožňuje neplatícím uživatelům odeslat Groku až 10 zpráv každé dvě hodiny. Tento krok dává Muskovi a jeho týmu z xAI příležitost lépe konkurovat již zavedeným AI chatbotům, jako je ChatGPT od OpenAI, Google Gemini, Microsoft Copilot a Claude od společnosti Anthropic, které jsou pro běžné uživatele zdarma.

Co je Grok a co umí?

Grok byl spuštěn v loňském roce společností xAI, což je další z projektů Elona Muska zaměřený na umělou inteligenci. Od svého uvedení byl Grok dostupný pouze pro uživatele X Premium. V srpnu 2023 přibyla Groku funkce generování obrázků z textu, která však vzbudila jisté kontroverze, protože systém občas vytvářel obsah, který nebyl zcela „korektní“.

Jaké funkce AI Grok nabízí?

Textová konverzace – Grok odpovídá na otázky a poskytuje informace podobně jako jiné AI chatboty.

– Grok odpovídá na otázky a poskytuje informace podobně jako jiné AI chatboty. Generování obrázků z textu – tato funkce umožňuje uživatelům zadat textový popis, který Grok převede do vizuální podoby.

Podle posledních informací začala společnost xAI testovat bezplatnou verzi Groku již minulý měsíc v určitých regionech. Nyní je však Grok přístupný pro všechny uživatele X, což představuje důležitý krok k jeho širšímu využití. Uživatelé, kteří nemají předplatné X Premium, mají limit 10 zpráv každé dvě hodiny.

Tento krok by mohl výrazně rozšířit uživatelskou základnu Groku a zvýšit jeho konkurenceschopnost ve stále se rozšiřujícím trhu AI chatbotů. Dosud měl Grok v tomto ohledu znevýhodněnou pozici, protože většina konkurenčních chatbotů jako ChatGPT, Google Gemini a Claude je k dispozici zdarma, a to buď prostřednictvím prohlížeče, nebo ve formě mobilních aplikací.

Plány do budoucna: samostatná aplikace?

Zatímco ChatGPT, Gemini i Claude již mají vlastní mobilní aplikace, Grok tuto možnost dosud nenabídl. To by se však mohlo brzy změnit. Podle informací The Wall Street Journal xAI zvažuje vývoj samostatné aplikace. Kromě toho se xAI těší silné finanční podpoře – v posledním kole financování získala společnost 6 miliard dolarů. Tento kapitál by mohl pomoci xAI rychle rozšířit funkce a nabídku Groku, čímž by mohl lépe konkurovat zaběhnutým hráčům na poli AI.

Vzhledem k tomu, že Grok je nyní dostupný bezplatně, může přilákat více uživatelů, kteří hledají alternativu k ChatGPT nebo Google Gemini. Rozšíření funkcí, jako je generování obrázků a plánovaná aplikace, by mohlo udělat z Groku vážného hráče na poli AI asistentů.

