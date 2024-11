X přidá další označení pro specifické účty

Před dvěma lety jsme se poprvé dočkali speciálního označení pro účty na sociální síti X (Twitter). Konkrétně se jednalo i štítek značící automatický účet spadající pod jiný. Tím se myslí, že na daný účet je přidáván obsah skrze automatický systém skrze API. Nyní se pracuje na dalším štítku.

Některé účty se soustřeďují na parodování nejen známých osobností. Dříve se jednalo o problém, jelikož si někteří mohli myslet, že se jedná o oficiální účet. Následně X začalo takové účty mazat nebo blokovat, což samozřejmě vyvolalo vlnu odporu. Nakonec se našlo řešení, že takový účet musí mít v popisu uvedeno, že se jedná o parodii.

Na tom se nic nemění, ale jak prozrazuje zdrojový kód, tak se pracuje na označení, tedy na štítku. Ten je doplněn o emoji. Konkrétně u příspěvků bude rovnou uvedeno, že se jedná o parodický účet.

BREAKING: X is working on the "Parody account" label!

This is how it'll be visible on the posts! pic.twitter.com/RV1kubYhOO

— Nima Owji (@nima_owji) November 29, 2024