Windows přijde o některé aplikace, náhrada už existuje

Sem tam se společnosti musí rozhodnout, jestli nějakou aplikaci nadále podporovat, či nikoliv. I Microsoft musí činit takové rozhodnutí. Konkrétně se nyní chystá konec tři aplikací ve Windows.

Outlook jako náhrada

Už nyní vás budou tři aplikace informovat o svém konci. Konkrétně se jedná o Poštu, Kalendář a Lidé. Právě tyto aplikace budou oficiálně podporovány do 31. prosince tohoto roku. Sice by mohly aplikace nadále fungovat, jen bez podpory, Microsoft se rozhodl k migraci uživatelů do aplikace Outtlook.

Po 31. prosinci 2024 už uživatelé nebudou moct odesílat a přijímat e-maily pomocí Windows pošty a kalendáře. Všechny místní e-maily, události kalendáře a kontakty uložené v poště, kalendáři a Lidé zůstanou exportovatelné podle pokynů v tématu Export e-mailů a kontaktů z Windows Mailu nebo Lidé a importu do nového Outlooku.

Bude zde ještě cesta, jak se vrátit k obsahu, ale je to jen dočasné řešení. Microsoft uvádí následující návod:

Uživatelé budou mít i nadále možnost vrátit se do windows pošty a kalendáře pomocí přepínače v Nastavení > Obecné > O Aplikaci Outlook v aplikaci Outlook pro Windows.

