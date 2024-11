Motorola má patent na rolovací telefon s více snímači otisků prstů

Zdroj: motorola

Společnost Motorola se již etablovala v segmentu skládacích telefonů, a v nedávné minulosti také přišla s několika koncepty mobilních přístrojů se srolovatelným displejem. Zdá se, že inženýři Motoroly tuto myšlenku stále neopustili. Aktuálně si totiž firma nechala patentovat rolovací telefon, který má několik snímačů otisků prstů.

Rozšířené možnosti odemykání dotykem

Ve své současné podobě jsou snímače otisků prstů nejčastěji umístěny pod displejem telefonu, a vždy je třeba přiložit prst na konkrétní místo, kde je snímač umístěn. Na tento způsob autorizace jsme si už zvykli, ovšem pokud by existovala možnost odemknout telefon v podstatě kdekoliv na displeji, byl by to určitě pohodlnější způsob.

A zdá se, že právě tímto směrem se Motorola může chtít ubírat. Zmiňovaný patent ukazuje, že pod rolovacím displejem je umístěno větším množství senzorů. Bylo by tedy možné telefon odemykat na více místech, třeba i podle toho, jak velká část displeje by byla rozvinuta.

Snímání otisků může být flexibilnější

I když jsou v současné době populárnější (a asi pohodlnější) systémy odemykání založené na rozpoznávání obličeje, snímače otisků prstů jsou v mobilních zařízeních stále používány, a cesta navržená Motorolou by mohla přispět ke zvýšení pohodlí uživatelů.

Zatím se pochopitelně jedná pouze o patentovaný koncept, u kterého není vůbec jisté, zda se dočká praktického nasazení. Je ovšem zajímavé sledovat, jakým směrem se ubírají úvahy jednotlivých výrobců mobilních telefonů.

