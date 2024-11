Vyzkoušeli jsme Black Myth: Wukong skrz GeForce NOW

Zdroj: NVIDIA

Že budu hrát na malém přenosném stroji AAA tituly dnešních dní, to bych si ještě nějaký ten pátek zpět rozhodně netipnul. Že je budu hrát v plné palbě, jako kdybych v něm měl grafickou kartu NVIDIA GeForce RTX 4080, a to jen díky kvalitnějšímu internetovém připojení, to už vůbec ne.

Na svém MacBook Air M3 a iPad Air (M2) jsem si ale i na cestách mohl užít jednu z nejdiskutovanějších her na ty nejvyšší možné detaily – Black Myth: Wukong. Už delší dobu jsem ji zvažoval pro svůj PlayStation 5, i když se přiznám, že mě úplně opice moc nelákaly a soulovkám u mě také už odzvonilo. Raději hraju hry tak nějak na klid a méně se stresuji s disciplínou Hod gamepadem do dálky. Se službou GeForce NOW jsem se ale u hraní zapomněl hned několikrát. Tahle služba totiž šálí mysl.

Co je potřeba pro hraní skrz GeForce NOW?

K hraní nemusíte udělat příliš mnoho kroků. Stačí navštívit stránky GeForce NOW a stáhnout aplikaci pro vaše zařízení (Mac, Windows apod.). Nově je možné hrát přímo i v prohlížeči na MacOS (dříve to možné u tohoto OS nebylo). Poté se stačí zaregistrovat či přihlásit a vybrat si jeden z nabízených plánů. Já se dočkal té nejvyšší možné úrovně – Ultimate, která poskytuje výkon grafické karty GeForce RTX 4080 a umožňuje delší herní relace. NVIDIA doporučuje provést test připojení, aby se ověřilo, zda je internet dostatečně rychlý. Jelikož hry běží v cloudu, není potřeba výkonný hardware, ale právě pouze stabilní internetové připojení. Pomocí nástroje zjistíte, zda splňujete podmínky pro plynulé hraní. U mě vše proběhlo bez problémů, ale s gigabitovým internetem od Vodafone jsem neočekával žádné komplikace. Na cestách jsem pak využil Vodafoní 5G, se kterým jsem si v rámci aplikace Můj Vodafone pomohl k neomezené rychlosti 5G připojení.

Sluší se dodat, že hraní jsem vyzkoušel i na své LG televizi s WebOS, díky čemuž jsem mohl srovnávat pocity ze hraní s PlayStation 5. Pro hraní jsem pak použil PS5 ovladač. Wukonga, jak už jsem zmínil, na PS5 přímo nemám, dá se ale případně srovnávat minimálně pocitově a graficky s dalšími tituly. A ruku na srdce, výkon GeForce RTX 4080 je patrný už na první pohled. K tomu ale níže.

S dostatečným internetovým připojením ty nejlepší detaily

NVIDIA samotná doporučuje připojení s rychlostí minimálně 15 Mb/s pro rozlišení 720p při 60 FPS a 25 Mb/s pro 1080p při 60 FPS. Pro nejlepší zážitek je nutná odezva pod 40 ms. V případě plánu Ultimate, který nabízí výkon grafické karty GeForce RTX 4080, je potřeba připojení o rychlosti alespoň 45 Mb/s pro 4K rozlišení při 120 FPS nebo 35 Mb/s pro 2K při 120 FPS. Ideální je připojení kabelem nebo přes 5GHz Wi-Fi.

Součástí GeForce NOW nejsou hry. Společnost vám dopřává kvalitní herní výkon na dálku. A tak musíte mít hry ve svých knihovnách. Podporovaných titulů se ale nedopočítáte. Se službou propojíte Epic, Steam, Ubisoft, Xbox, a dokonce i Blizzardí platformu Battle.net.

Vzhůru do čínské povídky

Jestli se něco společnosti NVIDIA povedlo, tak velmi rychlé zařazení titulu Black Myth: Wukong do svého katalogu. V současnosti jde vizuálně o jednu z nejlépe hodnocených her. Pohledné je celé prostřední a souboje s bossy jsou pak jedna velká vizuální orgie. Neostýchal jsem se a rovnou ve hře zvýšil rozlišení (podporuje až 4K) a nastavil všechno nastavení na cinematic – tedy to nejlepší, co jde. Snížil jsem si trochu motion blur, protože příliš velkou mazanici při pohybu nemusím. Zapnutý byl samozřejmě Ray Tracing na Ultimate a zapnul jsem také DLSS (Deep Learning Super Sampling). NVIDIA vám jej dopřeje v případě Wukonga ve verzi 3.5. Rovnou začnu tím nejdůležitějším. Pod 60 snímků za vteřinu jsem se nedostal ani v těch vizuálně nejsložitějších momentech. NVIDIA jich slibuje až 120 při 4K rozlišení.

Když jsem ze začátku psal, že jsem se na toho opičáka příliš netěšil. Nemohl jsem se více mýlit. Hra si mě získala od úvodního souboje, jehož zápletku nebudu prozrazovat. Celkově bych se rád příběhu hry vyhnul, protože je nakonec velmi zajímavý, chytlavý a já osobně brzy zapomněl, že jsem opičák. Místo toho jsem propadnul nejen příběhu, ale naprosto dechberoucí grafice. Už jsem si vyslechl, že jsem mileniál, a to údajně dnes znamená být za zenitem. Možná mladší čtenáři znají graficky lepší tituly. Mně na PS5 ohromil neskutečně Horizon: Forbidden West. Wukong je ale ještě o parník dál.

Počítač s GeForce RTX 4080, jen ho nemáte doma

A velmi pravděpodobně, téměř s jistotou, za to může výkon GeForce RTX 4080 a kouzla s GeForce NOW. Míra detailů, neuvěřitelně realistické stíny, dokonale vykreslená voda a různé živelné prvky (oheň, mlha apod.) jsou až neskutečně blízko pravdě. I když jsem si tohle říkal už dvacet let zpět u PS1 her a jak vtipně to dnes zní. Temné pasáže byly jako dělané pro OLED televizi a atmosféra hry byla doslova vtahující do děje. Takovým zázrakem je pak plynulost hraní. Extrémně přesní střelci z Counter Striku by možná nějaké rozdíly zaznamenali. Já ale ani jednou neměl pocit, že by hra běžela někde jinde na světě. Zvlášť, když jsem měl před očima PS5, občas jsem nabyl dojmu, že to musí běžet fyzicky z něj a jinak to snad ani není možné. Cinematic úroveň detailů je vlastně všeříkající. Kdybych někomu, kdo není ve hrách znalý, řekl, že se koukáme na film, asi by mi uvěřil. Moje nadšení možná působí až přehnaně. Věřím, že hráči s kvalitním herními PC tohle znají moc dobře a já byl doposud jako konzolový hráče značně omezen. Ještě aby ne.

Jenomže, pojďme si popovídat i o tom, že k tomuhle potřebujete jen předplatné za 599 Kč měsíčně. A lepší internetové připojení. Samozřejmě také podporované zařízení, kterých je spousta. Tablety, telefony, macy, notebooky, chytré televize, chromecasty a zkrátka téměř cokoliv vás napadne. U notebooků, PC apod. využijete klávesnici. Jinde pak gamepad. Pokud vás zajímá, jak vám služba poběží, můžete ji na hodinu denně zkusit zdarma. Samozřejmě bez výkonu GeForce RTX 4080. Pokud si nepotrpíte na ty nejhezčí detaily, je tu Priority s 1080p rozlišením za 299 Kč měsíčně. No a za těch 599 Kč dostanete to nejlepší, co teď NVIDIA může dopřát.

GeForce NOW je skvělé (nejen) pro občasné hráče

Kdybych se měl zamyslet, pro koho služba GeForce NOW je, řekl bych, že nejvíce pro hráče, jako jsem já. Trochu si to shrňme. Nedostanu se ke hraní moc a mám raději příběhové hry. Když vyjde nějaká zajímavá, vysedím u ní do gauče důlek. A pak moje hrací štace skončí, dokud se neobjeví další hezký titul. Kupovat k tomuto účelu výkonné herní PC, abych si užil hru na co nejlepší detaily, by znamenalo, že bych měl navštívit kurzy finanční gramotnosti.

GeForce NOW si můžu zaplatit jednorázově a během herního měsíce, případně během více zimních měsíců, můžu hrát jednu AAA pecku za druhou. A jakmile to bude za mnou, službu nemusím využívat ani platit. Nepráší se na ní a neztrácí na hodnotě. Co mě občas vytočí, když si chci zahrát, zapnu PS5 a vyskočí na mě aktualizace hry. Posledně to bylo u Diabla 4 okolo 72 GB. Tady se nic takového neděje. Hry spouštíte vždy v nejaktuálnější formě.

Službu ocení i pravidelnější hráči. Vždyť 6měsíční předplatné Ultimate vyjde na 2 990 Kč a dostanete k němu ještě Dragon Age The Veilguard. 6 tisíc ročně zní jako velká částka. Jenomže nejlevnější GeForce 4080 jsem našel za 27 490 Kč. A to je téměř pět let hraní s tím, že během té doby NVIDIA v rámci Ultimate předplatného zvýší ještě výkon. A to nám pořád k tomu všemu chybí zbytek počítače.

Zkrátka stačí dneska jediné. Jen ten dobrý internet.



Domů Články Hry Vyzkoušeli jsme Black Myth: Wukong skrz GeForce NOW

Předchozí článek EU znovu prověří iPadOS, Apple možná nesplnil všechny požadavky Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama