Vodafone láká na tarif s neomezeným voláním a 10 GB FUP a také levné připojení k internetu

Vodafone má sem tam zajímavé nabídky, které jsou navíc limitované časově. Sice se někdy dost často opakují, ale nikdy není jasné, kdy se znovu objeví, nebo jestli dojde k prodloužení. Operátor nás informoval o dvou nabídkách, na které se snaží lákat.

Vodafone akce

V první řadě nás upozornil na nabídku tarifu Red Basic+, kde se nabízí 10 GB FUP limitu a neomezené volání a SMS zprávy. Standardně je zde cena nastavena na 697 Kč měsíčně, ale v internetovém obchodě jde tarif pořídit za 497 Kč. Vedle toho se ještě nabízí nižší verze, kde jsou k dispozici jen 3 GB FUP za 367 Kč měsíčně. Ale jen u dražší verze je k dispozici ještě sleva 1000 Kč na nákup zařízení.

Je zajímavé, že právě akce na 10GB verzi měla dávno skončit, podle podmínek, ale Vodafone ji ještě drží. Můžete tedy kdykoliv zmizet. Pokud vás zaujala, musíte navštívit internetové stránky operátora. Nejde sice o nejlepší tarify na trhu, ale třeba někomu poslouží. Bohužel nabídka platí jen pro nefiremní a hlavně nové zákazníky, kteří chtějí přejít.

Kromě toho Vodafone spustil od 1. listopadu akci na pevné připojení k internetu. Zde se jedná o skutečně limitovanou akci, která trvá jen do 10. listopadu. V podstatě je jedno, jestli vás zaujme rychlost 250 Mb/s, 500 Mb/s nebo 1 Gb/s, cena je stejná, tedy 199 Kč měsíčně. Je to ale jen na 12 měsíců. Následně by se cena zvedla, ale zde asi postačí jen dobré vyjednávání a může vás asi i zůstat po uplynutí doby.

Zde je nutné si dát ale pozor. 199 Kč měsíčně nemusí být konečná suma. Je nutné připočítat ještě pronájem modemu, který vyjde na 70 Kč měsíčně, respektive na 100 Kč u nejdražší verze. I tato nabídka je jen pro nové zákazníky a je dostupná online, kde si lze ověřit dostupnost na vaší adrese.



