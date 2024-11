Ukázka; Zdroj: abertoatedemadrugada

Nová verze iOS přinese nové možnosti pro AirTag, Google vydal dedikovanou aplikaci Gemini na iOS a do Češka míří Cell broadcast, co to pro nás znamená? Další novinkový díl našeho podcastu je tady, tentokrát opět v plné sestavě a dohromady pro vás máme celkem šest novinek.

To nej z uplynulého týdne #46 – skládačky, platební náramek, natažitelný displej a další novinky

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička, Michal Král a Přemysl Vaculík.

Pokud chcete podpořit náš podcast ať už jednorázově nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě buy me a coffee.

Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:



Domů Články Stát nasadí modernější varování, ČD jde s dobou a další novinky [podcast]

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama