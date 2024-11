Google Fotky: Upravené nastavení při sdílení s partnerem

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google Fotky nabízí poměrně široké možnosti zálohování, upravování a také jsou k dispozici nejrůznější funkce. Mezi takové patří například i sdílení fotek a videí s partnerem. Google provedl ale změnu nastavení, kterou nejde vypnout.

Fotky a sdílení

Samotné nastavení možnosti sdílení fotek s partnerem má několik nastavení. Můžete sdílet všechen obsah, v rámci specifického data, nebo když se na dané fotce také vyskytuje. Právě první možnost se nemusí každému líbit a ani nemusí být vhodná. Je zde nutné upozornit, že se sdílí jen ty fotky, které jsou zálohovány, třeba i automaticky.

Tip: Fotky z jiných aplikací pro Android se s účtem partnera nesdílejí.

Google ale mění nastavení a nově aplikace nebude sdílet fotky z jiných aplikací. To znamená, že pokud máte nastavené sdílení například u snímků obrazovek, tak toto právě aplikace nebude zobrazovat partnerovi. Jedinou možností je, že provedete nějakou změnu a nahrajete sami. Google není moc sdílní, jaké jsou zde parametry nebo limity.

Na druhou stranu aplikace začala sledovat metadata a ignoruje obsah z jiných aplikací. Sdílen by měl být jen takový, který více méně pořídíte standardní cestou. Asi má změna spíše více výhod než nevýhod. Co se týče změny tohoto nastavení, není zde nic, čím byste to mohli změnit.

