X (Twitter) v tomto roce spustí peer-to-peer platby a nejen to

Elon Musk převzal sociální síť Twitter a započal přerod ve značku X. Dost často se nyní probírá samotná hodnota této platformy, ale mnozí odborníci odhadují, že snižování celkové hodnoty má co dočinění s daněmi v USA. V minulém roce jsme se dočkali mnoha novinek a v některých ohledech došlo k pozitivním krokům. Uživatelé asi nejvíce oceňují komunitní poznámky, u kterých došlo k značnému rozšíření. Tento rok ale X vstoupí do financí.

Novinky pro rok 2024

V oficiálním prohlášení se společnost chlubí mnohými úspěchy, ale také se dozvídáme, co se bude dít v tomto roce. Dalo by se říci, že se X soustředí na využití AI, tedy umělé inteligence v prostředí pro uživatele i v rámci reklam. Výsledky prý půjde vidět ve vyhledávání, ale i reklamní systémy mají být lepší, stejně jako celková analýza prostředí. AI se využije ještě více pro zobrazování relevantnějšího obsahu.

X hodlá více investovat do tvůrců obsahu, kteří již nyní mohou mít finanční ohodnocení ze svého působení na X. Celkově je vyjádření společnosti dosti ploché a všeobecné, ale jedna věc vystupuje nad vším. X uvádí, že v tomto roce dojde k zpřístupnění peer-to-peer plateb. To by se dalo vysvětlil jako možnost posílání finančních prostředků od uživatele k uživateli.

Dá se očekávat, že první spuštění bude omezeno jen na USA, ale asi nebudeme muset dlouho čekat, než dojde k rozšíření. Je ale otázkou, jestli se bude jednat o posílání plateb mezi všemi, nebo bude funkce dostupná jen pro platící. Případně jestli nepůjde ze začátku jen o formu přispívání tvůrcům.

Na to si budeme muset počkat, ale asi tento rok započne nová budoucnost pro X, tedy platformy nepůsobící jen jako sociální síť.

