Fototest iPhone 15 Pro vs. iPhone 16 Pro Max [fototest]

Nový iPhone 16 Pro Max jsme již před nějakou dobou otestovali, recenzi si můžete přečíst zde. Nedalo nám ho však porovnat s jeho předchůdcem a zjistit, jak moc se za rok fotoaparát posunul.

Změn není mnoho, nový je však 48MPx ultraširokoúhlý fotoaparát. Jeho velikost je však stejná, a zatímco vloni u 12MPx senzoru měl jeden pixel velikost 1,4 mikrometru, nyní má velikost 0,7 mikrometru. Matematika tak sedí. Ve výsledku 48MPx snímač stejně tvoří 12MPx snímky.

Hlavní snímač teď Apple nazývá jako „48MP Fusion fotoaparát“, vloni to byl jen „48MP hlavní fotoaparát“. Clony jsou u všech snímačů stejné. Teleobjektiv je pak stejný. Jelikož jsme měli po ruce iPhone 15 Pro a ten měl ještě vloni trojnásobné přiblížení, v rámci dnešního porovnání jsme tento snímač vynechali. Nový iPhone 16 Pro už má v obou velikostech pětinásobný zoom.

Fotili jsme vždy z ruky a na automatiku. V noci telefon automaticky použil noční režim, pokud usoudil, že je potřeba.

iPhone 16 Pro Max

Fusion: 48MP, clona ƒ/1,78

Ultraširokoúhlý: 48MP, clona ƒ/2,2

Teleobjektiv: 12MP, clona ƒ/2,8

iPhone 15 Pro

Hlavní: 48MP, clona ƒ/1,78

Ultraširokoúhlý: 12MP, clona ƒ/2,2

Teleobjektiv: 12MP, clona ƒ/2,8

iPhone 15 Pro (vlevo) vs. iPhone 16 Pro (vpravo)

Rozdíl u hlavního snímače je opravdu minimální. Občas se rozdíly hledají jako jehla v kupce sena, a to i v noci, kde většinou mezigeneračně rozdíly bývají.

iPhone 15 Pro (vlevo) vs. iPhone 16 Pro (vpravo)

iPhone 15 Pro (vlevo) vs. iPhone 16 Pro (vpravo)

V noci u ultra širokoúhlého snímače nastal zajímavý paradox. Loňská generace má vždy o chlup světlejší noční snímky. Přitom při pohledu do metadat volil výrobce pro oba telefony občas úplně stejné nastavení ISO, expozičního času a expozice. Občas paradoxně vybral dokonce novější model vyšší ISO a moc mu to nepomohlo (jako například u posledního snímku výše, ISO 2000 vs. ISO 2500 u novějšího modelu).

Celkově je to tak překvapivé zjištění, že Apple neoptimalizoval nový fotoaparát pro lepší výsledky. Zároveň to pak krásně ukazuje, že vyšší rozlišení nemusí znamenat automaticky lepší kvalitu.



