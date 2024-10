Zdroj: Imagen 3

Poslední novinka, která se začíná objevovat na Youtube, je označování autentického obsahu. To se dá považovat za užitečnou funkci, ale nyní se začíná rozšiřovat jedna novinka, která se asi nesetká úplně s pochopením.

Nevyžádaný odkaz

Už v roce 2023 Youtube oznámil začátek testování odkazů v komentářích. Sice to vypadalo, že experiment sice nevyšel, ale nyní se vrací a spíše se rozšiřuje.

V tomto případě ale nejde o možnost vkládat vlastní odkazy do komentářů. Dokonce je nemůže komentátor ovlivnit, případně změnit nebo i přidávat. Vše je postaveno na automatickém systému platformy Youtube. Ta si rozhodne, do kterého komentáře vloží odkaz a jakou frázi použije.

Jak můžete vidět na snímku obrazovky vlevo, tak odkaz je označen nejen modře, ale má navíc u sebe malou lupu. Jakmile kliknete na něj, dojde k přepnutí přehrávání do mini přehrávače a otevře se sekce vyhledávání v Youtube, kde je zobrazený obsah vyhledaný na základě fráze z odkazu.

Samotní tvůrci mají mít možnost vypnutí této funkce u videí, ale co se týče uživatelů, tak nemohou nic ovlivnit. Je jasné, že se jedná o funkci, kde je cílem co nejdéle udržet uživatele na platformě. Na jednu stranu se může novinka jevit jako užitečná, co se týče nabízení obsahu, ale na druhou stranu trochu kazí design samotného komentáře.

Zdroj: 9to5google.com



Domů Články Youtube zkouší odkazy v komentářích, ale jsou automatické

Předchozí článek Poco C75 představeno, zázrak se nekoná Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama