WhatsApp Transfer – záchranná síť pro váš WhatsApp

Používáte WhatsApp? To je pravděpodobně zbytečná otázka, protože tento nesmírně populární komunikátor s téměř třemi miliardami uživatelů má sinou fanouškovskou základnu i u nás. Ovšem s tím se pojí i jedno velké riziko: jelikož se na WhatsApp čím dál více spoléháme a svěřujeme mu velké množství dat, můžeme také o tato data v případě nějakého problému přijít. A taková ztráta může být nejenom nepříjemná, ale také drahá. Naštěstí je tu nástroj, který nám pomůže možné ztrátě předejít: Joyoshare WhatsApp Transfer.

Jaká nám hrozí rizika?

O jakých rizicích tu mluvíme? Řada uživatelů se na WhatsApp spoléhá do té míry, že v něm mají mnohdy jediné kopie souborů, jejichž ztráta by je bolela. Může jít o fotografie, ke kterým mají silnou osobní vazbu, nebo o důležité soubory, které nejsou jinde zálohované. A v neposlední řadě jsou to zprávy, které potřebujeme mít v potřebnou chvíli k dispozici. Softwarový nástroj WhatsApp Transfer od známé vývojářské společnosti Joyoshare předchází právě takovémuto riziku ztráty dat. Ale umí toho samozřejmě více – perfektně zvládá také přenos dat mezi různými telefony.

Co je důležité zmínit: na prakticky každou situaci, která nás může v mobilním světě potkat, dnes už pravděpodobně existuje nějaký software, která nám může pomoci. Ovšem valná většina těchto nástrojů je více či méně neintuitivních, což jejich použitelnost výrazně limituje. WhatsApp Transfer oproti tomu je navržen tak, aby jej dokázal použít i naprostý počítačový začátečník. V našich podmínkách ovšem s jednou podstatnou připomínkou: momentálně neexistuje česká lokalizace. Z evropských jazyků je v nabídce pouze španělština, francouzština, němčina a pochopitelně také angličtina. Takže i netechnicky orientovaný uživatel může program snadno používat, ovšem musí mít alespoň základní znalost jednoho z těchto jazyků. Dobrou zprávou je, že těch potřebných slovíček stačí opravdu málo. A druhou dobrou zprávou je i to, že s ovládáním vám může pomoci i tato recenze.

Klasika i Byznys

Tak si to půjdeme vyzkoušet, co říkáte? Nejprve si tedy program nainstalujeme, a to buď verzi pro Windows, nebo pro Mac. Po spuštění se před námi objeví 2 velké dlaždice. Vybereme si jednu z nich – buď pro klasický WhatsApp (což bude volba naprosté většiny uživatelů), nebo možnost WhatsApp Business (verze pro firmy určená pro komunikaci se zákazníky). Ať tak nebo tak, další volby a možnosti jsou identické.

Přenos z iPhonu do jiného iPhonu

Začneme první funkcionalitou WhatsApp Transferu, kterou má tento nástroj přímo v názvu, tedy funkcí „Transfer“ (česky „Přenos“). Ta slouží pro přenos dat z WhatsApp mezi dvěma iPhony. První z nich je „Source“ („Zdroj“), druhý je „Destination“ („Cíl“). Je potřeba oba přístroje připojit pomocí USB kabelu, a také je odemknout. Doporučeno je také na cílovém iPhonu vypnout v nastavení funkci „Najít“. Poté stačí stisknout tlačítko „Transfer“ („Přenos“). Nejprve se odzálohují data z prvního přístroje, a poté se automaticky přenesou do přístroje druhého. Po skončení přenosu (ten může trvat poměrně dlouho, pokud máte ve WhatsAppu hodně velkých souborů, zejména videí), se zobrazí potvrzení o úspěšném přenesení. Okno zavřeme stisknutím „Done“ („Hotovo“).

Záloha: tam i zpět

Druhá funkce je neméně důležitá: Ikona „Backup“ („Záloha“) je v levém sloupci druhá v pořadí. Opět je potřeba nejprve kabelem připojit iPhone, který chcete zálohovat. Poté stiskneme tlačítko „Start Backup“, a WhatsApp Transfer vytvoří zálohu na disk počítače. Důležité: po celou dobu je potřeba mít zálohovaný přístroj odemknutý!

Pod dalším tlačítkem „Restore“ se skrývá postup opačný: „Obnovení“. Po připojení iPhonu, do kterého chceme dříve vytvořenou zálohu nahrát, si v zobrazeném seznamu vybereme tu správnou, a potvrdíme tlačítkem „Restore to Device“. Správnou zálohu můžeme najít ve dvou krocích. Obvykle si vystačíme s tím, že v seznamu vidíme model iPhonu, na kterém byla záloha vytvořena (to se hodí tehdy, když máte telefonů více, tak jako třeba já); dalšími parametry jsou verze iOS, datum vytvoření zálohy, a také její velikost. Využitelnost posledního parametru je podle mě dost sporná.

Pokud nám tyto uvedené údaje nepomohly, je tu ještě možnost detailního pohledu („View“). Po jeho otevření totiž máme možnost vidět obsah dané zálohy, a to ve formě jednotlivých kategorií dat, konkrétně například Zprávy, Kontakty, Fotografie, Videa, Audio soubory, Dokumenty a další. To může pomoci v případě, že hledáme například zálohu s konkrétním zprávou či fotkou.

Zde opět připomínám: pro správnou funkčnost je potřeba mít v připojeném iPhonu vypnutou funkci „Najít“, a být přihlášen k WhatsApp účtu.

A na konec Export

Posledním tlačítkem je to nazvané „Export“ – překládat asi není nutno. U této funkcionality není potřeba žádný iPhone připojovat. Jinak je funkce podobá té předchozí, a to i vizuálně: prostě si vybereme potřebnou zálohu, a to buď v seznamu záloh, nebo v detailním pohledu. V něm je však možné vybrat k exportu třeba jen určitou kategorii (například pouze fotky a videa), a nebo dokonce i jen jednu konkrétní zprávu. To se může hodit, když přesně víme, co hledáme.

Ať už vybereme cokoliv, stisknutím tlačítka „Export to Computer“ započneme export vybraných (nebo všech) dat do počítače. K nim se pak můžete dostat kdykoliv, ať už k našemu WhatsAppu máme přístup či nikoliv.

Shrnutí

Takže co WhatsApp Transfer umí jsme si ukázali, teď se zaměříme na cenu. Nástroj existuje ve verzi pro Windows i Mac, a ceny jsou pro obě platformy stejné. Na výběr máme celkem 3 možnosti:

Roční plán za 1.111 Kč s každoročním obnovením (původní cena 1.853 Kč), Měsíční plán s každoměsíčním obnovením za 616 Kč (původní cena 1.111 Kč), a nakonec Celoživotní plán za 1.544 Kč jednorázově (původní cena 2.780 Kč). Ve všech případech je licence platná pro 5 iPhonů a jeden počítač (Win nebo Mac). Celoživotní licenci je navíc možno rozšířit na 10 iPhonů, nebo dokonce na neomezený počet zařízení (tu je ovšem cena už vyšší: 6.180 Kč).

Pojďme si tedy vše shrnout: WhatsApp Transfer je šikovný a dobře vypadající nástroj, který nám maximálně usnadní práci s našimi daty schovanými v populární komunikační aplikaci. Jeho výhodou je široké spektrum funkcí: snadný a rychlý přesun všech dat ze starého iPhonu na nový, záchrana ztracených dat, záloha všech WhatsApp dat v případě, že iCloud je příliš malý. Ale hlavně je to maximální jednoduchost a přehlednost ovládání. Bez nadsázky se dá říct, že používání zvládne opravdu téměř každý. Plusem je rovněž podpora nejnovějšího systému iOS 18.

Nevýhodou je absence češtiny, která do určité míry ubírá na pravdivosti tvrzení o tom, že je to „nástroj opravdu pro každého“. Trochu nešikovná mi pak přijde nutnost hlídat si iPhone, aby se během připojení k WhatsApp Transfer nezamkl.

A pak je tu samozřejmě faktor ceny: to už je na zvážení každého, zda mu požadovaná částka přijde adekvátní. A pokud trochu váháte, možná vám může pomoci toto: zadáním slevového kódu „JS20OFF“ si cenu snížíte o 20 %.

Za poskytnutí programu WhatsApp Transfer pro účely testování děkujeme společnosti Joyoshare.



