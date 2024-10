SAZKAmobil nasazuje bonus za dokoupení dat

Zdroj: SAZKAmobil

Sem tam se objeví nějaká zajímavá akce u mobilních operátorů, a to i těch virtuálních. Tentokrát zde máme jednu novinku od SAZKAmobil, kde dostanete bonus za věrnost. Akce je ale omezena.

Bonus za dokoupení

Vodafone dnes vlastní virtuálního operátora SAZKAmobil a snaží se na něj více nalákat. Nyní spouští akci, v rámci které jde získat data navíc, ale jen za předpokladu, že si dokoupíte balíček nebo si jej prodloužíte.

„Díky naší akci mohou lidé s předplacenou kartou SAZKAmobilu získat takovou porci mobilních dat, která umožňuje využít mobil naplno. Zákazníky na možnost využití akce upozorníme SMS zprávou při vyčerpání 90 procent datového objemu nebo čtyři dny před koncem platnosti stávajícího balíčku o objemu 10, 15 a 20 GB. Akci je možné využít pouze v případě, že zákazník uvedenou SMS zprávu obdržel,“ vysvětluje Jan Schmiedhammer, ředitel pro oblast předplacených karet ve Vodafonu.

Toto se zejména hodí těm, co si u virtuála platí nějaký datový balíček a pravidelně si jej prodlužují. Konkrétně tedy lze získat:

k aktivnímu datovému balíčku „Internet na měsíc 10 GB” bonus za nákup navazujícího Datového balíčku „Internet na měsíc 15 GB” ve výši 50 Kč. Získá tak balíček s objemem dat 15 GB za cenu původního 10 GB balíčku.

k aktivnímu datovému balíčku „Internet na měsíc 15 GB” bonus za nákup navazujícího Datového balíčku „Internet na měsíc 20 GB” ve výši 50 Kč. Získá tak balíček s objemem dat 20 GB za cenu původního 15 GB balíčku.

k aktivnímu datovému balíčku „Internet na měsíc 20 GB” bonus za nákup navazujícího Datového balíčku „Internet na měsíc 30 GB” ve výši 100 Kč. Získá tak balíček s objemem dat 30 GB za cenu původního 20 GB balíčku.

Akci mohou využít ti, co jim dorazí informační SMS o této akci. Samotná akce platí od 14. 10. 2024 do 31. 1. 2025. Jestli bude následně prodloužena, není v tuto chvíli jasné, ale je to pravděpodobné. Dá se do jisté míry považovat i za začátek vánočních akcí.

