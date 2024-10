Oppo K12 Plus: Novinka s masivní baterií a odolností

Zdroj: Oppo

Oppo patří mezi ty výrobce, co představují nové mobily každou chvíli. Teď měla společnost lehkou pauzu, tedy po uvedení Oppo F27 5G v srpnu, ale nyní zde máme další přírůstek Oppo K12 Plus.

Lepší střední třída

U mobilů střední třídy vždy záleží na ceně. Zde je stanovena u základní verze v přepočtu přibližně na 6 200 Kč. U nás by se mohla suma pohybovat kolem osmi tisíc korun, což je trochu více vzhledem výbavě, ale jsou zde nějaké přednosti. Například samotná baterie má kapacitu 6400 mAh a podle výrobce je to největší baterie, kterou kdy použili u smartphonu. O nabíjení se zde stará 80W technologie.

Není to ale jen o baterii. Oppo to nepřehánělo s počtem foťáků a raději vsadilo na dva snímače. Jeden je ultra širokoúhlý a druhý má 50MPx rozlišení s optickou stabilizací obrazu. Oppo K12 Plus se může pochlubit i základní odolností vůči vodě a prachu, přičemž výrobce zejména uvádí, že tento kousek je více orientován na hraní her.

Oppo také garantuje, že baterie vydrží 4 roky bez výrazných změn. Současně má u mobilu službu, v rámci které jde vyměnit baterii zdarma právě během těchto 4 let. Co se týče aktualizací, tak na stránce k mobilu jen zmiňuje, že Oppo K12 Plus bude aktuální po dobu tří let, ale není specifikováno, jestli jde jen o bezpečnostní aktualizace nebo o celého systému. Zatím si ale musíme počkat na informace kolem dostupnosti u nás.

Specifikace Oppo K12 Plus

displej: 6,7 palců, 2412×1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 120Hz, až 1100 nitů

procesor: Snapdragon 7 Gen 3

8/12 GB LPDDR4X RAM

úložiště: 256/512 GB UFS 3.1 + microSD

Android 14 + ColorOS 14

Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 8 MPx, 120° přední – 16 MPx

stereo

čtečka otisků prstů v displeji

IP54

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NFC

rozměry: 162,47 × 75,33 × 8,37 mm; 193 gramů

baterie: 6400 mAh + 80W

