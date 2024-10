Pro koho je určený dotykový HP Spectre x360? Nabízí skvělý výkon a úžasné funkce, přesto drobně pokulhává ve výdrži

HP Spectre x360 16-aa0012nc patří mezi špičkové notebooky z prémiové řady HP, které cílí především na náročné uživatele a firemní zákazníky. S cenovkou začínající na 64 900 Kč nabízí tento model kombinaci výkonného hardwaru, luxusního designu a moderních funkcí, které by měly uspokojit i ty nejnáročnější. Notebook láká na otočný dotykový displej, který umožňuje používání zařízení v různých režimech, a na vysokou mobilitu díky slibované dlouhé výdrži baterie. HP přidává i speciální služby, záruku i pro podnikatele na dva roky u něj doma, pokud to situace umožňuje, a rok předplatného McAfee, které je však nabízeno v licenci pro běžné zákazníky, nikoli ve firemní. A věřím, že většina zákazníků bude právě firemních.

V této recenzi se podíváme na to, jak si HP Spectre x360 skutečně vede v praxi. Prozkoumáme jeho konstrukci, výkon, kvalitu displeje a zvuku, a také se zaměříme na použitelnost zařízení. Na závěr posoudíme, zda tento prémiový notebook dokáže naplnit očekávání, která jsou na něj kladena a zda je opravdu takovým univerzálním pomocníkem, jakým se prezentuje.

Marketingové slogany neklamaly

Výrobce tvrdí, že Spectre x360 má odolné tělo, skvělý zvuk a úžasný obraz. A vše z toho je pravda.

Kovová konstrukce se jeví doopravdy bytelně. Panty jsou krásně ukotvené, nijak nevržou, otevírají se hladce, jsou pevné, přitom snadno manipulovatelné. Nebál bych se jejich dlouhodobé výdrže. Spectre má avizovaný skvělý zvuk. Na notebook jej doopravdy má, systém reproduktorů Poly si s reprodukcí audia poradil bravurně na možnosti notebooku, hlasitost výborná, nijak zvlášť nešumí ani neduní. Limity počítače jsou pro uši znatelné, basy slabé, ale na notebook dokáže zvuk vydávat příjemně poslouchatelný.

Jelikož Spectre x360 míří spíše na firemní zákazníky, audio je potřeba pro různé online hovory, s nimiž je spojen i přenos videa. Spectre disponuje 9MPx kamerou s přídavným softwarovým osvětlením a vnitřní hw krytkou pro ochranu soukromí (ta je navíc chytře schovaná v konstrukci pod sklíčkem a je ovladatelná pouze přes klávesnici, nikoli mechanicky, což jsem viděl poprvé). Vše, co člověk čeká pro kvalitní komunikaci s druhými, je zde naprosto dokonale připraveno.

Posledním bodem z marketingových oznámení je úžasný obraz. A Spectre x360 jím oplývá. Díky přiloženému stylusu se zajímavým názvem Avicii máte možnost si kreslit či psát, nebo místo prsty ovládat displej právě perem. To má rovnou několik náhradních hrotů a nabíjí se pomocí USB-C portu, který je chytře schován a objeví se po vytažení. Stylus má i dvě tlačítka nahrazující tlačítka na myši. Pero je naprosto skvělé a často přesnější než používání prstů na displeji.

S perem jsem občas zápasil, nevěděl jsem, kam ho pohodlně umístit. Na notebooku drží pomocí magnetu po bocích, ne vždy je však snadné najít místo přichycení tak, aby nevadilo při zavření notebooku, či aby nebylo ze spodu. Je to jen otázka zvyku. Používání pera na počítači je výhodnější ještě v tom smyslu, že nemáte mastné šmouhy na obrazovce. Sice má antireflexní ochranu na svém tvrzeném skle, ale to proti mastnotě ne úplně pomáhá.

Displej dokonce disponuje technologií IMAX Enhanced, kterou je možné využít při koukání na některé tituly na Disney+ a vychutnat si je tak s nižším šumem a zrnitostí, lepším kontrastem, barevností v poměru obrazu 1,9:1. K tomu je ještě doplněna funkce DTS:X Ultra vylepšující zvuk tak, že jej posluchač vnímá prostorově.

Dívat se na OLED displej s rozlišením 2,8k je příjemným požitkem, vše je detailní a ostré. Obrazovka je barevně adekvátní díky gamutu 100% DCI-P3, což je nezbytné například při úpravě fotografií. Paradoxně notebook nemá čtečku SD karet.

Je však skvělý ve všech směrech?

Avšak ne vždy jsou marketingové proklamace blízko realitě. Notebook má mnoho předností, o to smutněji pak vyvstávají drobná zaškobrtnutí, která jsou kontrastem k tomu, co je tvrzeno při jeho prezentaci. Největším z drobných zaškobrtnutí je výdrž baterie, ta je oproti avizovaným 10 hodinám poloviční, při velmi vysokém výkonu je čtvrtinová. Mezi naprosté drobnosti řadím například chybějící numerickou klávesnici, občas hlučný větrák, zvláštně se chovající tabletový režim. A to je vlastně vše. Tabletový režim uživatele zlobí při překlápění notebooku, někdy se spustí, i když je notebook jen otočený na výšku nebo není zcela otevřený a je těžké z něj vyjít, protože kompletně zmizí lišta. O zásadní problém však nejde. Nebýt těch několika škobrtnutí, mohlo by se jednat o bezkonkurenční zařízení. Navíc s prémiovou péčí o notebook servisákem přímo na místě bych se neobával, že problémy, se kterými jsem se setkal, by byly promptně vyřízeny.

Čím vším se notebook Spectre x360 pyšní?

Operační systém: Windows 11 Pro 64bit

Procesor: Intel® Core™ Ultra 7 155H (až 4,80 GHz, 24 MB mezipaměti, 16 jader) Meteor Lake

Paměť: 32 GB LPDDR5X 6400 MHz (integrovaná na desce)

Paměťové sloty: neobsahuje

Maximální paměť: 32 GB

Pevné disky a mechaniky: 2 TB M.2 SSD PCIe Gen 4×4 NVMe TLC, CD-Rom nemá, volný slot na další disk bohužel není

Grafika: NVIDIA GeForce RTX 4050 (6 GB vyhrazené paměti GDDR6) – TGP 45 W

Typ monitoru: 16″ Dotykový OLED displej, 2.8K rozlišení (2 880 × 1 800), UWVA, SDR 400 nits (cd/m 2 ), HDR 500 nits (cd/m 2 ), 100% DCI-P3 Anti-reflection Corning Gorilla Glass, Low Blue Light, Flicker Free, Obnovovací frekvence displeje: 48 až 120 Hz IMAX Enhanced (pro tituly v IMAX kvalitě): zlepšení kvality obrazu a zvuku při sledování filmů a poslechu hudby

), HDR 500 nits (cd/m ), 100% DCI-P3 Anti-reflection Corning Gorilla Glass, Low Blue Light, Flicker Free, Obnovovací frekvence displeje: 48 až 120 Hz Zvuk: DTS:X Ultra, Quad speakers, HP Audio Boost, Poly Studio

Web kamera: Infrared webová kamera HP Wide Vision 9MP s krytkou

Konektivita: Intel WiFi 7 BE200 (2×2) Bluetooth 5.4 Síťové rozhraní: bohužel neobsahuje LAN konektor

Porty a konektory: 2× USB-C 4 podpora Thunderbolt 4 a DisplayPort 2.1 s rozlišením až 8K @60Hz a HDMI 2.1 s rozlišením až 4K @60Hz přenosová rychlost signálu 40 Gb/s napájení notebooku, které je umístěné běžně z boku ale i z hrany notebooku 1× USB 3.2 Gen 2 1× kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu (3,5 mm jack opět na hraně notebooku) 1× HDMI 2.1 (8K @60Hz)

Podsvícená klávesnice, avšak bez numerické části

Baterie: Typ napájení: Napájecí adaptér 140 W USB-C Typ baterie: 6článková lithium-iontová baterie (83 Wh) Deklarovaná výdrž baterie: 10 hodin a 30 minut

Hmotnost produktu: 1,95 kg

Rozměry produktu (š x h x v): 35,68 × 24,55 × 1,98 cm

Materiál: Celokovové šasi

Balení obsahuje: napájecí adaptér, dotykové pero (HP MPP 2 G1 Avicii Tilt Pen)

Správa zabezpečení: Čtečka otisků prstů Hardwarové vypnutí webové kamery

Dodávaný software: Antivirový program McAfee LiveSafe (roční předplatné)

Záruka: 2 roky pro spotřebitele i pro IČO s opravou na místě

Kam s ním? Na cesty, nebo nechat radši doma?

Těžko se mi hledá umístění notebooku. Mám ho mít v batohu pro snadnou přepravu, jelikož má mít dlouhou výdrž a dá se s ním snadno pracovat díky dotykové obrazovce? Nebo ho mám mít radši doma jako náhradu za stolní PC, jelikož má vysoký výkon, ale je poměrně těžký, takže na přenášení není ideální?

Sice se povedlo 16″ kovovou bestii vměstnat HP do poměrně malého těla s netypickým designem, ale i tak se nejedná o zařízení, které by se vešlo snadno do kteréhokoli batohu. Váha se zastavila těsně pod dvěma kily, což se nemusí zdát mnoho, ale pronese se, navíc spolu s velkým napájecím adaptérem.

Nemám obavu nosit ho v batohu ven, jeho kovová konstrukce budí dojem, že něco vydrží. Nosit však navíc dvě neforemná kila na zádech, navíc s nabíječkou nemusí být však pro kdekoho příjemné.

Když ho však ven vytáhnete, budí ihned pozornost, specificky zakončené hrany, tenké rámečky, doopravdy famózní displej na koukání jsou něco netypického. A není divu při takové cenovce, právem upoutává pozornost. Dojem však kazí klávesnice, ta je sice hezky podsvícená, ale měl jsem smůlu a u testovaného modelu po prvních dvou hodinách psaní odpadla klávesa 4/č. Nasadit šla zpátky, jenže odpadává i nadále. HP poskytuje servis na místě, nejednat se o recenzní zařízení, problém nahlásíte HP a technik přijede za Vámi na místo, aby nedostatek opravil. Taková péče je zcela nadstandardní. Na klávesnici se však píše skvěle, rozložení je příjemné, tlačítka jsou tichá a pohodlná, klávesy nejsou vysoké. Obecně se na ní píše velice dobře.

Vychvalovaný je tichý a obrovský touchpad s haptickou odezvou. Při prvních pár hodinách používání jsem byl z něj naprosto unešený, jak plynulou, rychlou a správnou měl odezvu. Po nějakém čase mě však začal iritovat svojí velice jemnou citlivostí, která zapříčiňovala to, že jsem neustále přetahoval okna prohlížeče, posouval se na stránce, nebo minimalizoval okno.

Vzal jsem ho ven, ale nevzal jsem si adaptér…

Produktová stránka zmiňuje v textu, že notebook vydrží až 13 hodin, ve výčtu i v parametrech však mají uvedeno 10 hodin a 30 minut. Můj rekord byl necelých 6 hodin. Měl jsem ztlumený jas displeje, protože jsem psal večer při západu slunce až do noci, nechal jsem si podsvícenou klávesnici, jen jsem používal prohlížeč Brave, program Spotify s hlasitostí kolem 20 % a Telegram. Baterie více nevydržela.

Vzal jsem notebook na herní párty. Když dal necelých šest hodin, tak by ty čtyři mohl zvládnout s přehledem. Spustili jsme Age of Empires II Definitive Edition. Za 2 hodiny a 2 minut měl notebook pod 10 % baterie. Naštěstí jsem nebyl jediný s HP a nabíječka byla dostupná, když jsem tu svoji bláhově nechal doma.

Nevím, co nenáročného bych na notebooku musel dělat, aby vydržel deset hodin. Při běžném používání, natož při hraní, navíc hry, která není nijak výrazně výkonnostně náročná, baterka zanedlouho odejde. A to je notebook po měsíčním testování, jaký bude za pár let? Největším negativem je právě životnost baterie, ve všem ostatním notebook exceluje.

Výkonnostně úžasný, občas si ale zafuní, ale zůstává chladný

Zapínání počítače jsem vnímal spíše jako probuzení z režimu spánku, veškeré spouštěcí procesy jsou tak rychlé, že je ani nezaznamenáte. Chcete pracovat na desítkách oken v prohlížeči zároveň? Bez problémů? Spouštění jakéhokoli programu? Ihned. Přechod mezi programy, konkrétně hrami, které jsou v režimu celého okna? Pro x360 Sprectre naprostá hračka, a to díky 16jádrovému procesoru Intel Core Ultra 7 155H z konce roku 2023. V kombinaci s 32 GB operační DDR5 pamětí se jedná doopravdy o výkonné zařízení.

Nejednou se mi stalo, že mě rušil velice výrazně hukot větráčku, který někdy trval i desítky vteřin či minuty a opakoval se v krátkých intervalech. Na druhou stranu jsem se nesetkal s tím, že by se notebook jakkoli přehříval. Žádné místo nebylo neadekvátně horké, ani při náročném výkonu nešel do vyšších teplot.

Opakovalo se, že přestal odpovídat Správce souborů, věřím však, že to je spíše záležitost systému Windows, než nedostatek počítače. Paradoxně takové situace nastávaly v situacích, které nebyly nijak výkonnostně náročné. Při náročných úkolech, jako střih zvuku, hra s plnými detaily, kreslení po obrazovce, tak nic z vyjmenovaného nezpůsobilo, že by počítač musel začít hučet. Trochu zvláštně se to stávalo při běžných úkonech, kdy jsem otevíral prohlížeč či si spouštěl Spotify nebo Správce souborů. Až na zásek se Správcem souborů jsem nikdy nezaznamenal, že by počítač i přes zvýšení otáček větráku měl problém s plynulostí dané operace. Vše probíhalo hladce a hlavně bleskurychle.

Nedostatek vnímám v bloatware, který je v zastoupení nejen od Microsoftu, ale i of HP, což zahrnuje již zmíněné McAfee, Dropbox promo akci na 100 GB na rok, Adobe či aplikace spadající pod Nvidia. Nechybí ani osm dalších aplikací přímo od HP.

Hrál jsem různorodé hry s vysokým nastavením grafiky, nejnáročnější byla hra Enlisted, kterou jsem si mohl užít s vysokými detaily a stále si držet vysoké FPS nad 60. Grafické práce jsem se Spectre nezkoušel, avšak dle benchmarku se řadí Notebook prostě nemá problém hravě si poradit s náročnou prací. Zvládne multitasking mnoha programů, hry si zahrajete bez problémů, střih videa byl taktéž bez obtíží. Propad ve výkonu poznáte pouze, když jede notebook na baterii, což je pochopitelné. Slabší výkon je však viditelný, není však nijak závažný.

Pro koho je tedy notebook ideální?

HP Spectre x360 16-aa0012nc je pro všechny, kteří si chtějí dopřát extrémní výkon, kvalitní zpracování a úžasný obraz. Některé drobné nedostatky mohou být pro některé tzv. dealbreakerem. Pokud však hledáte notebook, který nabízí skvělý obraz, zvuk a výkonnost, a jste ochotni akceptovat lehce vyšší váhu a nutnost častějšího dobíjení, Spectre x360 je rozhodně hodný zvážení. HP navíc sází na svou prémiovou péči, což může být pro některé firemní zákazníky rozhodující výhodou. Tento notebook sice není bez kompromisů, ale v mnoha ohledech se blíží dokonalosti.

Za zapůjčení HP Spectre x360 16-aa0012nc děkujeme firmě HP. K zakoupení přímo na webu výrobce.



