One Infinity by Furiosa: Náramek pro placení, který má smysl

Česká společnost Niceboy uvedla před nějakou dobou čistě platební prsteny a nedávno přišla i s náramkem. Do redakce jsme dostali jeden kus na vyzkoušení. Zpočátku jsem byl skeptický a myslel jsem si, že prsten dává větší smysl, ale nakonec jsem změnil názor.

Společnost mi konkrétně poslala model Niceboy ONE Infinity Eclipse L, ale v samotné nabídce mají poměrně slušnou škálu verzí s různými designy, přičemž se cena pohybuje od 1799 Kč do 2699 Kč. Jde o poměrně vysokou sumu, ale dá se asi pochopit. Jednak se nejedná o masovku, ale také je zde znát nějaká starost o design. Ostatně výrobce spolupracoval se značkou Furiosa, výrobcem šperků.

V mém případě jde o náramek tvořený korálky z oceli, černými zirkony, matný onyx, lávový kámen a hematit. To vše je spojeno elastickým vlascem. Celkově mě překvapila vyšší hmotnost, která přidává na dojmu kvalitnějšího produktu. Samozřejmě je vše podstatné schované v největší části náramku. Zde je NFC, a to je v podstatě vše.

Samozřejmě je nutné mít k náramku i aplikaci, která slouží jen pro registraci a nahrání tokenu. Také slouží i pro deaktivování tokenu, aby s náramkem nebylo možné platit, ale u tohoto kroku nepotřebujete mít náramek fyzicky u sebe. Pokud o něj tedy přijdete, jednoduše token zrušíte přes aplikaci.

Kromě toho jde do náramku přidat i svou elektronickou vizitku, kde budete mít své kontaktní informace, ale tuto funkci jsem nepoužíval. Poučil jsem se u prstenu, jelikož jakékoliv zavadění o mobil vyskočí vizitka, tedy dojde k přenosu informací. Celý proces nastavování je ale velmi jednoduchý a zvládne jej každý.

Prsten nebo náramek?

Dlouhou dobu jsem používal prsten, ale ten mi nakonec začal vadit na ruce. Dost často jsem s ním i aktivoval NFC v mobilu, takže celkově prsten asi není pro tyto účely a pro můj případ vhodný. Náramek je ale něco jiného. Na začátku jsem měl pochybnosti, zejména je zde větší šance, že jej ztratím, případně ho o něco roztrhnu.

I tak jsem tomu dal šanci a musím říci, že náramek má asi větší smysl. Jednoduše se nasazuje, není tak těsný a pokud jste zvyklí něco nosit na zápěstí, je to o něco přirozenější. Samotné placení je jednoduché a pohodlné. Stačí přiložit největší část k platebnímu terminálu. Ani jednou se mi nestalo, že by došlo k selhání platby.

Po prvním týdnu nošení jsem už neměl strach, že o něj přijdu nebo že se roztrhne. Samozřejmě se asi nehodí pro každou situaci. Spíše jde brát One Infinity náramek jako doplněk a možnost navíc. V některých situacích asi nechcete vytahovat platební kartu nebo mobilní telefon, případně mít tyto věci neustále při sobě.

Navíc nikdo netuší, že to není jen náramek. Dost lidí bylo překvapeno, jak jsem nákup zaplatil a čím vlastně, když hodinky mám na druhé ruce.

Koupit či nekoupit One Infinity?

Náramek One Infinity je zajímavý, některé může zaujmout jeden z mnoha vzhledů, co se nabízí. Cena je v tomto případě dost subjektivní. One Infinity určitě nebude nejprodávanější produkt s NFC na trhu, ale své zákazníky si najde. Dá se brát jako ukrytá platební karta. Největší nevýhoda je ale omezení na jednu banku. Samotná služba Niceboy Pay je v tuto chvíli stále podporovaná jen u mBank. Kdy dojde k rozšíření, nevím, ale pro úspěch se bude muset výrobce postarat o širší nabídku bank.

Co se týče mě, tak jsem si na náramek zvykl. Dost často s ním platím drobné položky. Ale že by se jednalo o nutný elektronický doplněk, to říci nemohu. Na druhou stranu se nemusí nabíjet. Beru jej tedy spíše jako zálohu platební možnosti.



