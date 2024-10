Google chystá změnu ve funkci Vzpomínky v Google Fotkách

Google minulý rok představil novou podobu sekce Vzpomínky v aplikaci Google Fotky, přičemž můžeme uznat, že je design líbivý a interaktivní. Možná se ale schyluje ke změně.

Redaktorům z webu Android Authority se podařilo objevit v aplikaci Google Fotky ve verzi 7.4 několik nových řetězců kódu naznačujících blížící se změny. Právě první řádky nasvědčují tomu, že sekce Vzpomínky se jednoduše přejmenuje na Časovou osu. V angličtině tedy ze slova Memories na Timeline.

<string name=”photos_collectionstab_lsv_migrated_tooltip”>Memories is now renamed to Timeline</string>

<string name=”photos_flyingsky_suggestions_timeline_title”>Add to your Timeline?</string>

<string name=”photos_stories_all_caught_up_go_to_timeline”>Go to your Timeline</string>

<string name=”photos_flyingsky_activity_lsv_tab_migrated_promo_title”>Memories has moved to Collections</string>