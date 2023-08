Google představuje nové zobrazení Vzpomínek v aplikaci Fotky

Zdroj: Dotekomanie.cz

Každou chvíli se objevuje nějaká novinka u aplikací Googlu, naposledy jsme vás informovali o možné změně aplikace Google Fotky. Na to si budeme muset počkat, ale mezitím zde máme oficiálně oznámenou změnu, která se dotkne vzpomínek.

Google Fotky a vzpomínky

Google chce dát vzpomínky více do popředí, proto si nově tato funkce vysloužila samostatnou kartu, která bude dostupná v dolní nabídce. Dojde k menšímu uspořádání, přičemž sekce Sdílení se přesune jen do podoby tlačítka u profilového obrázku nahoře vpravo. Hledání bude dostupné na pravé straně, blíže k palci.

Kromě tohoto přeuspořádání Google zmiňuje ještě větší zapojení AI do vytváření takových vzpomínek. Dokonce se postará i o název. Samozřejmě je zde také možnost manuálně si vytvořit takový obsah. Nechybí možnost sdílení, a to komukoliv. Co je ale zajímavější, je možnost vytvořit z takových vzpomínek video, které půjde sdílet. Na tuto novinku si ale budeme muset počkat.

Tyto změny se začínají objevovat uživatelům v USA, ale Google slibuje brzké rozšíření na všechny další trhy. Je tak těžké odhadnout, kdy se dočkají uživatelé v naší zemi.

Zdroj: Tisková zpráva

