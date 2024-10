Apple snižuje výrobu iPhonu 16, zatímco se chystá spustit produkci iPhonu SE 4

iPhone 16; zdroj: Dotekománie

Podle nejnovější zprávy bankovní společnosti Barclays, Apple údajně pro tento rok snížil plánovanou produkci řady iPhone 16 o přibližně 3 miliony kusů. Tato informace přichází v době, kdy se technologický gigant připravuje na uvedení nového modelu iPhone SE 4 a dalších produktů.

Snížení výroby iPhone 16 a příprava “levného” iPhonu SE 4

Analytici Barclays došli k tomuto závěru po důkladném prozkoumání dodavatelského řetězce Apple. Zaznamenali významné snížení objednávek u klíčového dodavatele polovodičů pro čtvrté čtvrtletí, což naznačuje, že Apple přehodnocuje své výrobní plány pro nejnovější řadu iPhonů. Barclays nyní předpovídá, že Apple dodá 51 milionů kusů řady iPhone 16 do konce letošního roku. Tato predikce je založena na analýze současných trendů prodeje a porovnání s předchozími modely. Při srovnání s prodeji řady iPhone 15 ve stejném období loňského roku jsou prodeje iPhone 16 přibližně o 15 % nižší. Tento pokles je připisován několika faktorům:

Postupné zavádění Apple Intelligence, nové AI iniciativy společnosti

Omezené přijetí AI funkcí mimo Spojené státy

Nedostatek výrazné hardwarové diferenciace oproti předchozím modelům

Tyto ukazatele podle analytiků Barclays potenciálně ohrožují předpokládané dodávky iPhone 16 v posledním čtvrtletí 2024. Mezitím Mark Gurman, uznávaný reportér z Bloombergu, přinesl zajímavé informace o budoucích plánech Apple. Podle jeho zdrojů se společnost připravuje na zahájení výroby nového iPhonu s kódovým označením V59, což je dlouho očekávaný iPhone SE 4. Tento model by mohl představovat významný posun v segmentu cenově dostupných chytrých telefonů Apple.iPhone SE 4 bude prvním novým nízkonákladovým modelem SE od roku 2022. Očekává se, že bude designově podobný iPhonu 14, což znamená, že nahradí technologii Touch ID novějším systémem Face ID. Zařízení by mělo být vybaveno 6,1palcovým OLED displejem s charakteristickým výřezem, známým z vyšších modelů iPhonů.

Z technického hlediska se předpokládá, že iPhone SE 4 bude vybaven 8 GB RAM, což je dvojnásobek oproti předchozímu modelu SE. Mohl by být také poháněn stejným 3nm procesorem A18, který pohání aktuální modely iPhone 16 a iPhone 16 Plus. Toto výkonné hardwarové vybavení má umožnit zařízení plnohodnotně využívat Apple Intelligence, novou AI technologii společnosti Apple. Cena iPhone SE 4 bude klíčovým faktorem jeho úspěchu. Pokud Apple zvolí konkurenceschopnou cenovou strategii, mohl by tento model zaznamenat významný úspěch na trzích jako Čína a Indie, kde jsou populární cenově dostupné telefony s operačním systémem Android.

Gurman ve své zprávě také zmínil, že Apple souběžně pracuje na nových modelech iPad Air s kódovými označeními J607 a J637 pro 11palcovou a 13palcovou verzi. Společnost údajně vyvíjí i novou Magic Keyboard pro tyto iPady, což naznačuje komplexní aktualizaci produktové řady tabletů. Před uvedením těchto nových produktů by se však na trhu mohl objevit ještě nový iPad mini s kódovým označením J410. Tento model by mohl být uveden do konce tohoto roku, což by představovalo první aktualizaci řady iPad mini od září 2021.

Tyto zprávy naznačují, že Apple i přes mírný pokles v prodejích nejnovějších iPhonů aktivně pracuje na rozšíření a inovaci své produktové nabídky. Kombinace nového cenově dostupného iPhonu SE 4 s pokročilými funkcemi AI a aktualizovaných modelů iPadů by mohla pomoci společnosti oslovit širší spektrum zákazníků a posílit svou pozici na globálním trhu s chytrými zařízeními. Investoři a technologičtí nadšenci budou nepochybně s napětím sledovat, jak se tyto plány budou v nadcházejících měsících vyvíjet a jaký dopad budou mít na celkovou strategii a finanční výsledky společnosti.

