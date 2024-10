Oppo K12 Plus | Zdroj: Gizmochina

Oppo připravuje přírůstek K12 Plus

Známý regulační úřad TENAA z Číny vydal potřebnou certifikaci modelu s označením K12 Plus od společnosti Oppo. Zápis provedený do veřejné databáze nám odhaluje všechny klíčové prvky ze seznamu specifikací. Ty pošlou telefon do segmentu střední třídy. Výrobci se nepodařila pohlídat ani podoba modelu a rovněž toho nemá moc nabídnout jako jeho výbava.

Žádný nápad

Zařízení je momentálně ukryté pod kódovým označením PKS110 a do jeho čela se údajně postaví 6,7palcový AMOLED displej s Full HD+ rozlišením nebo 120Hz obnovovací frekvencí. Výkonnostní stránku zastoupí čipová sada Snapdragon 7 Gen 3 od Qualcommu, která bude kombinována s 8/12GB operační pamětí RAM a 256/512GB interním úložištěm. Článek baterie o velikosti 6 400 mAh doplní technologie rychlého 80W nabíjení.

Uživatelé v zadní části využijí dva objektivy fotoaparátu – hlavní 50MPx a 8MPx ultra-širokoúhlý. Vpředu ještě lze vyhlížet 16megapixelovou selfie kamerku nebo čtečku otisků prstů přímo pod panelem. Softwarovým prostředím by měl doprovázet operační systém Android 14 v rámci předinstalovaného rozhraní ColorOS 14. Poslední zástupci v podobě K12 a K12x jsou u nás dostupní pod značkou OnePlus (Nord CE 4 a CE 4 Lite), takže i tento přírůstek může dorazit jako přeznačená novinka.

