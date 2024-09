WhatsApp možná již brzy umožní rychlé přidání kontaktu do seznamu

Zdroj: Dotekamanie.cz

WhatsApp, jedna z největších komunikačních platforem, pracuje na několika nových funkcích pro aplikace na Android i iOS. Nejnovější beta verze WhatsApp pro Android přináší novou funkci pro větší efektivitu a úsporu času. V nejnovější beta verzi WhatsApp pro Android 2.24.19.25, dostupné skrze Google Play Store, byla přidána nová funkce, která uživatelům umožňuje rychle přidat konkrétní osobu, nebo skupinu do seznamu.

Novinky v aplikaci WhatsApp pro Android

Tato funkce je k dispozici na obrazovce s informacemi o chatu. Podle WABetaInfo klepnutí na zkratku v horním menu otevře nabídku, která uživatelům umožní přidat osobu, nebo skupinu do seznamu. Je zde také možnost vytvořit nový seznam přímo, bez nutnosti přecházet do nastavení aplikace.

Po přidání kontaktu nebo skupiny do seznamu chatů se zobrazí ve filtru, který WhatsApp automaticky vytváří pro váš seznam chatů. To uživatelům umožní rychle najít relevantní konverzace výběrem správného filtru v horní části obrazovky chatu. WhatsApp také vyvíjí možnost umožnit uživatelům vytvářet odkaz na hovor přímo ve skupinových chatech. To eliminuje potřebu, aby správce skupiny volal všem ve skupině pro zahájení skupinového hovoru. Správce může vytvořit odkaz na hovor a sdílet jej ve skupině, aby se ostatní mohli připojit.

Uživatelé budou také brzy moci zobrazit aktualizace stavu svých kontaktů přímo ze seznamu. To znamená, že kdykoli uživatel zkontroluje, kdo viděl jejich stav, uvidí jména profilů spolu se zeleným kroužkem kolem profilového obrázku, který indikuje, že kontakt sdílel stav na WhatsAppu. Klepnutím na profilový obrázek se zobrazí jejich aktualizace stavu.

