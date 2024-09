Zdroj: SvetZitrka

Google v rámci své aplikace Home pracuje na nové funkci, která by uživatelům měla umožnit aktivovat speciální režim – Dovolená. Tato možnost, která byla dlouho očekávaná uživateli, byla objevena v kódu nejnovější verze aplikace Google Home (3.23.1.3).

Nový režim v Google Home pro čas dovolené

V současné době Google Home nabízí funkce, které detekují, zda jste doma nebo pryč, a podle toho spouští automatické režimy. Nový režim dovolené však přinese ještě více možností, které uživatelům pomohou zabezpečit jejich domácnosti, když budou mimo domov. Odkazy na tuto funkci byly nalezeny v sekci Domů a Pryč, kde bude pravděpodobně k dispozici možnost nastavit režim dovolené prostřednictvím kalendáře.

Ačkoli se tato nová funkce zatím nedá plně použít a kliknutí na ikonu kalendáře v současnosti způsobuje chybu, vývoj se zdá být na dobré cestě. Jakmile bude funkce plně implementována, mohla by obsahovat na příklad náhodné rozsvěcení světel, přehrávání hudby přes chytré reproduktory, otevírání a zavírání žaluzií a další akce, které by simulovaly přítomnost obyvatel domu, čímž by se minimalizovalo riziko vloupání.

Podobné funkce již nabízejí jiné platformy chytrých domácností, například Samsung SmartThings a Philips Hue, takže je pravděpodobné, že Google Home se bude inspirovat. Přesné datum vydání této novinky zatím není známo, ale její vývoj naznačuje, že bychom se brzy mohli dočkat oficiálního spuštění.

Zdroj: phonearena.com



Domů Články Google pracuje ve své aplikaci Home na nové funkci “Dovolená”

Předchozí článek WhatsApp možná již brzy umožní rychlé přidání kontaktu do seznamu Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama