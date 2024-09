Google: Najdi moje zařízení konečně dostane kompas

Zdroj: Dotekomanie.cz

Původní služba najdi moje zařízení pracovala jen lokálně, tedy pokud ztracené zařízení bylo v dosahu nebo bylo připojené k internetu, mohli jste jej lokalizovat. Díky spuštění nové generace nyní každé Android zařízení slouží pro lokalizování ztracených věcí. I tak této službě a vlastně i aplikaci chybí jedna podstatná věc.

Google síť Najdi moje zařízení v Česku – ještě větší rozšíření [aktualizováno]

Kompas pro UWB?

Některá zařízení používají technologii UWB (Ultra-wideband), která umožňuje lokalizaci s přesností na 10 cm. Bohužel Najdi moje zařízení zatím nepodporuje UWB, ale vypadá to, že Google chystá potřebné vybavení v rámci aplikace. Redakci 9to5google se podařilo najít patřičné části kódu, které nasvědčují příchod.

<string name=”compass_view_back”>The device is behind you</string>

<string name=”compass_view_front”>Use the compass to find the device.</string>

<string name=”compass_view_left”>Turn left</string>

<string name=”compass_view_right”>Turn right</string>

Řetězce výše přímo uvádí, že aplikace vám bude moci sdělit například informaci, že zařízení je za vámi. Tak přesné to bude. Kromě toho jde ale vidět, že bychom se mohli dočkat kompasu. To by v praxi mohlo vypadat tak, že přímo na mobilu uvidíte, kam přesně máte jít. Současné řešení jen ukazuje, jestli se blížíte k některým typům lokátoru.

Právě kompas bude asi nejpraktičtější rozšíření, které plně využije UWB technologii. Bohužel se funkcionalitu zatím nepodařilo ani provizorně aktivovat. Není tedy plně připravena a bude nutné ještě něco dodělat. Kdy Google zavede kompletní podporu pro UWB, zatím není jasné.

