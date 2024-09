PanzerGlass představuje příslušenství pro řadu telefonů iPhone 16 v hlavní roli s revolučními keramickými skly a novou značkou krytů PanzerGlass CARE

Se zítřejším startem prodeje nové řady telefonů iPhone 16 představuje dánský výrobce PanzerGlass svou nejširší nabídku tvrzených skel i zcela novou značku krytů. Nejvíce zaujmou revoluční keramická skla PanzerGlass Ceramic, která jsou pětkrát odolnější než dosud nejodolnější sklo PanzerGlass. PanzerGlass Aluminum vyniká odolností na svých okrajích díky hliníkovému rámečku a PanzerGlass Gaming zaujme všechny, kteří ocení matnou povrchovou úpravu a tím i lepší čitelnost na přímém sluníčku. Souběžně s těmito novinkami PanzerGlass uvádí na trh svou novou značku krytů – PanzerGlass CARE, která dává záruku na jeden rok proti žloutnutí a nabízí spousty zajímavých variant.

PanzerGlass Ceramic je revoluce mezi ochrannými skly



PanzerGlass Ceramic jsou nová tvrzená skla, která jsou 5x odolnější oproti dosud nejlepším PanzerGlass sklům a dokážou odolat pádu ocelové koule o hmotnosti 320 gramů (dříve 64 gramů) z výšky 2,5 metru, aniž by došlo k jejich poškození. Skla jsou vyrobená z certifikované japonské sklo-keramiky z materiálu NANOCERAM™, která je jedním z nejodolnějších materiálů proti rozbití na světě. Díky zapuštěným krystalům, neviditelným pouhým okem, brání šíření mikroprasklin a nabízí tak úroveň pevnosti, kterou jiné běžné sklo na trhu nemůže dosáhnout. Nanokrystalizační technologie navíc zajišťuje i bezkonkurenční průhlednost skla.

Skla taktéž mají speciální povrchovou úpravu, která zamezuje vzniku otisků prstů i stop po mastnotě a nechybí ani antireflexní vrstva sloužící pro zvýšení čitelnosti displeje v ostrém světle a zabraňující odrazům okolí při práci s telefonem.

Hliníkový rámeček, matná úprava, tlumení modrého světla nebo úplné soukromí



PanzerGlass taktéž jako každý rok představil i spousty dalších variant tvrzených skel. Působivou novinkou je tvrzené sklo PanzerGlass Aluminum. To má po okrajích hliníkový rámeček a díky němu nabídne opravdu vysokou odolnost i při pádu na své hrany. PanzerGlass Gaming je zase dělané nejen pro hráče, ale oblíbí si ho skrze jeho matnou povrchovou úpravu všichni, kteří nemají rádi odlesky na obrazovkách. Tradičně oblíbenou variantou je PanzerGlass Privacy, kdy obsah obrazovky je viditelný pouze při čelním pohledu a je tak toto sklo ideální jak do MHD, tak pro firemní použití. PanzerGlass EyeCare zase ideálně kombinuje antireflexní vlastnost, kdy je sklo skvěle čitelní i na přímém sluníčku a zároveň potlačuje modré světlo z displeje telefonu. Nabídku uzavírá stále nejvíce prodávané křišťálově čisté Ultra-Wide-Fit sklo, které má nově antireflexní úpravu.

Všechna PanzerGlass skla pro řadu telefonů iPhone 16 jsou třikrát tvrzená, mají třikrát větší odolnost oproti minulému roku vůči poškrábání a nechybí jim v balení rámeček ze 100 % recyklátu pro snadné nalepení.

PanzerGlass® CARE jsou stylové i maximálně odolné kryty



PanzerGlass při příležitosti odhalení letošních Apple novinek představil i zcela novou značku svých krytů PanzerGlass CARE. Stále zde nalezneme, jak velmi odolné kryty, tak nově i spousty dalších variant včetně líbivých fashion a praktických provedení.

CARE Urban Combat s MagSafe (k dispozici i provedení bez MagSafe) jsou testované pro pády až ze 4,8 metru, přičemž jsou i přesto příjemně tenké. Kryt je vyroben z průhledného recyklovaného plastu, ale lze vybírat z pěti barevných provedení MagSafe cívky. K dispozici je i varianta s černým rámečkem a černou MagSafe cívkou.

Zejména slečny a dámy ocení kryt CARE Star Lit. Ten v sobě kloubí módní trendy a opět vysokou odolnost. Oproti předchozímu krytu se liší primárně tím, že má v sobě drobné třpytky, které dodávají krytu eleganci a nevšednost. Ani zde nechybí plná podpora MagSafe. Opakem pro pánskou část je tmavý a kouřový kryt CARE Smokey.

Milovníkům barevných krytů se budou líbit kryty CARE Fearlessly. Ty jsou ve čtyřech celobarevných provedení a jsou zároveň nejtenčí z nabídky. I tak ochranní telefon při pádu až z 2,4 metru a jsou ve variantě s MagSafe.

Nejen krytem, ale i praktickým doplňkem je kryt CARE KikStand. Opět ochrání telefon i při pádu z 4,8 metru, a navíc přidává praktický 360stupňový otočný stojánek z recyklovaného hliníku. Stojánek se perfektně hodí pro postavení telefonu pro videohovory, pracovní schůzky nebo filmy.

Kategorii krytů uzavírá CARE MagSafe Wallet 2v1. Kryt je tvořen z kůže a TPU, přičemž pouhým nacvaknutím přes MagSafe máte z krytu i pouzdro na kreditní karty.

PanzerGlass CARE je aktuálně jediná značka krytů, u které zákazník dostane rok záruku proti žloutnutí.

Ještě odolnější ochrana na čočky fotoaparátů

Stejně jako pro loňské modely, tak i pro řadu iPhone 16 PanzerGlass nabízí kroužky na čočky fotoaparátů – PanzerGlass HOOPS. Ty se velmi snadno nalepí díky přítomnému aplikátoru a nemusíte se tak obávat, že si pokročilou techniku nechtěně poškrábete. HOOPS jsou nově taktéž v transparentním provedení, a i ve variantě se sklo-keramikou.

PanzerGlass® SAFE jsou cenově dostupnější, ale stále zajímavé produkty



PanzerGlass má již pár let taktéž svou podznačku PanzerGlass SAFE, ve které najdeme cenově dostupnější, ale stále odolné a zajímavé produkty. Pro řadu iPhone 16 zde nalezneme například tvrzené sklo Ultra-Wide-Fit, které stále velmi dobře ochrání obrazovku telefonu nebo kroužky na čočky fotoaparátů HOOPS ve třpytivém provedení.

S respektem k přírodě

Důraz je kladen i na ekologii a balení všech PanzerGlass produktů je tak certifikováno FSC. To znamená, že za každý použitý strom pro výrobu prodejních balení je vysazen strom nový. Prodejním balením to ale nekončí. PanzerGlass dále finančně podporuje z každého svého prodaného produktu organizaci The Perfect World Foundation, která zvyšuje povědomí o problémech planety a podporuje snahy předcházet celosvětové krizi. Organizace se například zabývá stále větším problémem, a to čištěním oceánů od plastového odpadu.

Cena a dostupnost

Nové PanzerGlass příslušenství pro řadu iPhone 16 je již v prodeji na MP.cz, Alza.cz, iWant.cz, Smarty.cz, Datart.cz, iSetos.cz, AppleGang.cz, Noco.cz, Mall.cz a prodejnách T-Mobile, iSpace a u dalších autorizovaných prodejců.

Doporučené prodejní ceny zmíněných produktů v závislosti na jejich provedení:

Ochranná skla PanzerGlass

od 1399 CZK – Ceramic – sklo-keramika

od 1099 CZK – Aluminum – sklo s hliníkovým rámečkem

od 999 CZK – Gaming – sklo s matnou úpravou

od 999 CZK – EyeCare – sklo s antireflexní a anti-bluelight vrstvou

od 999 CZK – Privacy – sklo s privátním filtrem

od 899 CZK – Ultra-Wide-Fit – křišťálově průhledné sklo s antireflexní vrstvou

od 649 CZK – HOOPS – sklo-keramika na zadní čočky fotoaparátů

od 449 CZK – HOOPS – kroužky na zadní čočky fotoaparátů

Ochranné kryty PanzerGlass® CARE

od 999 CZK – KickStand s MagSafe

od 999 CZK – MagSafe Wallet 2v1

od 899 CZK – Urban Combat s MagSafe

od 899 CZK – Star Lit s MagSafe

od 899 CZK – Smokey s MagSafe

od 699 CZK – Fearlessly s MagSafe

od 699 CZK – Urban Combat bez MagSafe

Ochranná skla PanzerGlass® SAFE

od 499 CZK – Ultra-Wide-Fit – křišťálově průhledné sklo

od 349 CZK – HOOPS – kroužky na zadní čočky fotoaparátu



