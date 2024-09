O2 nabízí dva mobily za cenu jednoho, ani nemusíte mít jeho služby

Zdroj: Honor

Sem tam mobilní operátoři uvedou nějakou speciální akci, ale většinou musíte mít minimálně jednu službu od nich, abyste mohli využít výhody. O2 ale sem tam zavede akci ve svém e-shopu, přičemž ani nemusíte být klienti, tedy mít nějakou službu. Nyní zde máme další podobnou akci.

O2 má akci na druhý mobil za 1 Kč, a to ani nemusíte být klienti

2x Honor 90 Lite 5G

O2 jednoduše nabízí ve svém obchodě možnost si zakoupit Honor 90 Lite 5G za 4 989 Kč a hned k tomu dostane ještě jeden za 1 Kč. Jeden vás tak prakticky vyjde na 2 495 Kč, což není špatná suma vzhledem k samotné výbavě. Sice mobil začínal na trhu před rokem za cenu lehce na sedm tisíc korun, ale za nižší cenu dává smysl. Zejména když se pomalinku blíží konec roku a hledáte takový dárek.

Akce platí od dnešního dne do 17. září, případně do vyprodání zásob. Nabídka je platná jen pro černou verzi, u modré nedostanete druhý mobil za 1 Kč, ale jen nabíječku. Současně má O2 akci ještě na O2 pods+ a O2 PowerHub. Na ty ale potřebujete vouchery z mobilní aplikace Moje O2. Pak vás každý tento z produktů přijde na 399 Kč. Tato akce platí také do 17. 9.

Specifikace Honor 90 Lite

displej: 6,7 palců, 2388 x 1080 pixelů (Full HD+), 19.9:9, LTPS LCD, 90Hz

procesor: Dimensity 6020

8GB RAM

úložiště: 256 GB

Dual SIM (nano + nano)

Android 13 + MagicOS 7.1

Foťáky: zadní – 100 MPx 5 MPx, ultra širokoúhlý 2 MPx, makro přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů na boku

3.5mm jack, Hi-Res audio

rozměry: 162,9 × 74,5 × 7,48 mm; 179 gramů

5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB 2.0, NFC

baterie: 4500 mAh + 22,5W



