Ve Francii se poodhaluje Honor 90 Lite 5G

Do Evropy brzy vstoupí nový zástupce z dílny společnosti Honor, která na stránkách ve francouzské mutaci poodhaluje přírůstek s označením 90 Lite. Do totožné řady byl ještě zařazen základní Honor 90, ale ten zatím o sobě neprozradil žádnou specifikaci nebo ani bližší podobu. Podle prvních informací by verze Lite mohla převzít část výbavy z nedávné novinky pro čínský trh.

Nová lepší generace

Zařízení bude přímým nástupcem modelu Honor 70 Lite, který teprve v dubnu vstoupil na mobilní trh v Česku. Očekává se výrazná obměna, jak u vnitřní, tak i vnější stránky. Navíc již tisková zpráva oficiálně potvrdila přítomnost balíčku Google Mobile Services u telefonů pro mezinárodní trh, což mu také prospěje v konkurenčním boji.

Únik do seznamu připisuje 6,7palcový displej s proděravěným otvorem pro selfie kamerku a velmi tenkými rámečky dokola. Jedna z paměťových konfigurací nabídne řešení 8GB operační paměti RAM či 256GB interního úložiště. Vzadu rozhodně vyniknou tři objektivy fotoaparátu s hlavním 100MPx snímačem. Vše prozatímně uzavírá 4 500mAh článek baterie.

Všechny tyto specifikace z dneška odpovídají Honoru X50i včetně designového zpracování. Samozřejmě lze počítat se změnami v určitých částech, a to zjistíme už zanedlouho.

