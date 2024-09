Zdroj: Apple

Apple by mohl přinést levnou variantu chytrých hodinek s plastovým tělem

Podle zpráv Apple pracuje na nové verzi Apple Watch SE, která by mohla mít plastové pouzdro. Hodinky by tak byly cenově dostupnější a atraktivnější pro mladší uživatele, nebo pro ty, kdo hledají cenově dostupnější verzi. Tento krok přichází v době, kdy školy stále více omezují používání chytrých telefonů, a Apple staví své chytré hodinky jako vhodnou alternativu pro děti.

Apple stále pracuje na levné variantě Watch SE

Mark Gurman z Bloombergu uvádí, že vývoj “plastových” Apple Watch SE pokračuje, přestože nebyly představeny na nedávné akci, kde Apple představoval nové produkty. I když společnost čelí výzvám při přechodu z hliníku na plast kvůli nákladům a obavám o kvalitu, vývoj stále pokračuje a možná se dočkáme uvedení již příští rok. Vzhledem k tomu, že současný model Apple Watch SE 2 používá čip z roku 2022, očekává se určitě upgrade právě v tomto segmentu. Nové SE by tedy měly mít také rychlejší procesor, který by řešil pomalejší výkon současného modelu ve srovnání s novějšími zařízeními. Rozhodnutí použít jako materiál plast je v souladu se strategií Applu učinit hodinky SE cenově dostupnější a vhodnější pro děti. Použití levnějšího materiálu by mohlo potenciálně snížit cenu a učinit je atraktivnějšími.

Gurman dále uvádí, že výrobní týmy Applu usilovně pracují na překonání technologických výzev spojených s přechodem na plast. Apple má zkušenosti s vývojem vysoce kvalitních produktů a řešením výrobních problémů, takže se očekává, že dokáže vyřešit všechny obavy a dodat dobře zpracované zařízení. Tento krok k plastovému modelu nepochybně rozšíří nabídku chytrých hodinek Applu tak, aby vyhověla širšímu spektru spotřebitelů. Cenově dostupnější Apple Watch SE by mohly přilákat kupující s omezeným rozpočtem, nebo rodiče, které by chtěly pořídit kvalitní chytré hodinky pro své děti. I když zatím není stanoveno oficiální datum uvedení na trh, vyhlídka na plastové Apple Watch SE rozhodně vzbuzuje zájem.

Zdroj: phonearena.com



Domů Články Apple by mohl přinést levnou variantu chytrých hodinek s plastovým tělem

Předchozí článek Neuvěřitelné podzimní slevy na Microsoft Windows a Office jsou tady, Windows 11 jen za 332 Kč, Office 2021 jen za 432 Kč Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama