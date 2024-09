Google aplikace dostává zkratky

Pixel 9 Pro XL; zdroj: Dotekománie

Google se snaží co nejvíce zjednodušit vyhledávání a analyzování informací. Velký pokrok vidíme u funkce Circle to Search, která je založena na službě Google Lens. Ta se soustřeďuje na analyzování obrázků a zvuků, přičemž následně umí nabídnout nejrůznější možnosti. Od vyhledávání produktu až po překlad textu na obrázku. Google právě tuto službu integruje do mnoha aplikací a nyní se rozšířila dostupnost v rámci aplikace Google na Androidu.

Google Lens kam se podíváš

V těchto dnech byste měli dostat novější verzi aplikace Google do svých mobilů. Hlavní změna se týká tlačítek hned pod polem pro zadávání hledaných frází. Nabídka několika ikon působí jako zkratky do aplikace Google Lens, přičemž si můžete všimnout, že se jedná o interaktivní část aplikace. Například po pořízení snímku obrazovky se hned nabídne jako první ikona možnost analýzy konkrétního obrázku.

Následně každá zkratka spustí aplikaci Google Lens, konkrétně s nastavením pro určitý typ analýzy. Nabízí se tedy možnost analýzy běžného snímku, řešení domácích úkolů a překlad.

Poslední položka je zkratkou pro vyhledávání podle zvuku. Jde o drobné rozšíření aplikace Google, ale může být praktické. Je ale zvláštní, že sama aplikace Lens nedisponuje zkratkami, které byste si mohli přidat na plochu jako rychlé spouštěče. Ani nemá jakýkoliv widget. Možná i to je v plánu, ale budeme si muset počkat, jestli se něco takového objeví.

Tip na článek zaslal Jiří Bartál, děkujeme.

