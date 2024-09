Gmail dostává Q&A poháněné AI

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google se snaží přidávat AI, tedy umělou inteligenci do mnoha svých služeb i aplikací. V podstatě to mnohdy znamená, že konkrétní službu propojí s Gemini. Ostatně v samotném Gemini již nyní jde zadávat příkazy spojené s e-mailovou schránkou, ale nyní přichází přímo do aplikace Gmail pro Android.

Gemini a Gmail

V tomto případě Google přichází ve své podstatě s funkcí nazvanou Q&A, což je zkratka pro Questions and Answers, tedy otázky a odpovědi. Novinka se objevuje jako tlačítko navíc v horní části aplikace. Je hned vedle profilové fotky a je označeno hvězdičkou, což je mimo jiné označení pro Gemini.

Po kliknutí na hvězdičku se zobrazí dialogové okno s příklady příkazů a samozřejmě je zde i řádek pro psaní dotazu. Můžete v přirozené řečí zadat, co konkrétně hledáte, takže funkce může fungovat jako pokročilejší vyhledávání. Současně ale můžete psát dotazy spojené s obsahem v e-mailech a případně si nechat udělat výpis hlavních bodů.

Zejména se novinka hodí v případě dlouhé e-mailové konverzace, kdy vám tento systém může vytáhnout hlavní body. Zatím je novinka dostupná jen pro angličtinu, ale vzhledem k tomu, že je Gemini lokalizované do češtiny, byť ne po hlasové stránce zcela, asi nebude dlouho trvat a novinka se objeví i u nás.

