Xiaomi pracuje na 7500mAh baterii pro mobily

U mobilních telefonů se v poslední době stalo standardem, že baterie má kapacitu 5000 mAh. Někdy se objeví mobil s vyšší hodnotou, ale málokdy se někdo dostane na 6000 mAh nebo přes tuto hodnotu. Xiaomi ale pracuje na větších bateriích pro mobily.

Nová technologie s rychlým nabíjením

Relativně nedávno jsme vás informovali o nové technologii baterií od OnePlus, kde je i podpora pro rychlé nabíjení. Dokonce má baterie menší rozměry než ekvivalent s použitím starší technologie. Xiaomi asi nechce stát stranou a podle dostupných informací pracuje na nové baterii, zřejmě s využitím nových materiálů.

Zdroje konkrétně zmiňují několik typů baterií pro mobily, které mají podporu pro rychlé nabíjení. To může dosahovat až 120 W, což by se dalo u některých řad mobilů považovat za standard. Ve vývoji jsou baterie o kapacitách 6000 (120W nabíjení), 6500 (100W), 7000 (120W) a 7500 mAh (100W). Hlavní předností asi bude to, že jsou určeny pro mobily a asi se to nedotkne nějak tloušťky samotných zařízení.

Variantě se 7500 mAh stačí při použití 100W nabíjením 63 minut, tedy z 0 % na 100 %. Samotný vývoj probíhá v Nanjing Science and Technology Park. Zatím není jasné, kdy bude technologie dostupná, ale asi se v dohledné době můžeme začít těšit na mobily s vyšší kapacitou baterií a s rychlým nabíjením.

