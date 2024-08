Google Lens: rozšiřuje se přímější vyhledávání

Google se snaží rozšířit svou službu Lens do každého místa systému Android a dalších aplikací. Například novinku najdete v inovované míře i v Chromu. Tentokrát se ale rozšiřuje novinka přímo v aplikaci Google Lens.

Google Lens: hledání pomocí foťáku na Youtube v přípravě

Do této chvíle aplikace Google Lens pracuje poměrně jednoduše. Namíříte foťákem na konkrétní věc, vyfotíte a následně dojde k analýze. Podle toho, co se podaří najít, tak se zobrazí výsledky nebo další možnosti. Google začal přidávat i rozšiřující funkci, pomocí které lze následně pokládat doplňující otázky.

Jde ale o poměrně zdlouhavý proces, což si asi řekli i vývojáři, a upravili jej. Nově se jde totiž zeptat už při focení. Stačí podržet prstem na lupě a rovnou se dotazovat. Google Lens tak vezme vstup od foťáku a rovnou v tu samou chvíli od uživatele. Díky tomu se poskytnou výsledky rychleji a není potřeba čekat, až skončí analýza.

You can now use your voice to add context to searches in Google Lens!

Press and hold on the shutter button in Lens, and it'll say "speak now to ask about this image." After speaking your question, let go of the button and Google Gemini will attempt to provide an answer. pic.twitter.com/uHkgjNQOog

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 5, 2024