X (Twitter) vylepšilo tarif Premium+

Sociální síť X asi jedna z mála ve své kategorii nabízí relativně schůdné předplatné pro uživatele. Nabízí se celkem tři tarify – Basic, Premium a Premium+. Právě poslední zmíněný dostává vylepšení, které už může být lákavější.

Každá verze předplatného nabízí různé výhody, přičemž se od toho odvíjí i samotná cena. Právě nejvyšší tarif přijde na 433,18 Kč měsíčně, ale lze ušetřit pro předplacení na rok. V takovém případě to vychází na 377,12 Kč měsíčně. Zatímco Premium varianta nabízí jen polovinu reklam, tak Premium+ nemá vůbec reklamy v sekci Pro vás a Sledující.

Došlo ale na změnu a právě verze Premium+ nově nebude zobrazovat reklamu absolutně nikde v rámci sociální sítě. Nenarazíte na ni v odpovědích, vyhledávání atd.

no more ads, anywhere on X

Premium+ is now *fully* ad free

sign up via https://t.co/TJn5WfMiAP

— X (@X) August 8, 2024