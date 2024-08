Špičkový mobilní tarif nebo pevný internet za 299 Kč měsíčně, k tomu TV zdarma [komerční článek]

Startuje nová kampaň Vodafonu, který své služby nyní nabízí k vyzkoušení a bez závazků za mimořádně výhodných podmínek. Třeba zcela neomezený mobilní tarif Premium 5G jen za 299 korun měsíčně, k tomu zdarma službu Vodafone TV+, nabídka platí na první tři měsíce. I pevný internet do domácnosti, včetně rychlosti 1 Gb/s, lze získat za 299 korun měsíčně, a to na první půlrok. Ke každé rychlosti internetu až po 1 Gb/s je opět i Vodafone TV+, včetně služby prima+ PREMIUM, na tři měsíce zdarma. Se začátkem školního roku Vodafone myslí i na studenty.

Dnes spouští Vodafone kampaň, která se dá shrnout v jedné větě: „To nejlepší od nás si vyzkoušejte za 299 korun“. Cenovka „299“ se tak nově prolíná napříč nabídkou služeb.

„Vodafone má v roce 2024 nejlepší mobilní datovou síť v Česku, a to podle výsledků nezávislého měření německé společnosti umlaut, která hodnotí přes 200 mobilních sítí ve více než 120 zemích světa. Naše nová kampaň se zaměřuje na to, aby ještě více lidí mohlo těžit z vynikající rychlosti, spolehlivosti a pokrytí naší sítě, což jim umožní naplno využívat digitální nástroje,“ říká Violeta Luca, generální ředitelka společnosti Vodafone Czech Republic.

Kampaň už tradičně doprovází ve spotech herec Martin Hofmann, který si užívá zábavu s rychlým internetem doma i venku. Například v restauraci ho sledování online filmu natolik pohltí, že se ptá, proč by měl jíst.

Mobilní tarify za 299 a Vodafone TV+ zdarma



Neomezené mobilní tarify Vodafonu nabízejí neomezené volání, SMS zprávy i objem dat. Tarify Premium 5G (neomezená rychlost stahování), Super+ (rychlost 20 Mb/s), Super (rychlost 10 Mb/s) i Basic+ (rychlost 4 Mb/s) ale nově spojuje i stejná startovací cena. Všechny první čtvrtrok vyjdou na 299 korun měsíčně.

Každý si tak může bez závazků vyzkoušet, co síť Vodafonu dokáže. Po uplynutí tří měsíců zaplatí zákazníci za služby standardní ceny podle jednotlivých tarifů (Vodafone i standardně nabízí cenově nejdostupnější neomezená data na trhu), nebo mohou službu bez sankcí ukončit. Kdo si zvolí tarif Premium 5G, získá k němu zdarma na první tři měsíce i službu Vodafone TV+.

Speciální nabídka pro studenty s tarify #jetovtobě

Cenovka 299 se týká také všech tarifů #jetovtobě pro mladé a studenty do věku 26 let, které čeká poprázdninový návrat do škol. Ti navíc na první tři měsíce získají službu OneNumber zdarma až do dvou zařízení a mohou tak telefon nechat doma a být neomezeně online i z chytrých hodinek pod stále stejným telefonním číslem. Také mladí získají k tarifu#jetovtobě Premium 5G zdarma na první tři měsíce službu Vodafone TV+.

Zároveň lze s tarify #jetovtobě získat slevu 5 000 korun na chytré hodinky podporující OneNumber, které se tak dají pořídit už za dva tisíce korun. Na mobily jsou k tarifům pro mladé připravené slevy až 6000 korun. Další tisícové slevy na zařízení ale může získat po splnění podmínek kdokoliv, nejen mladí.

Od srpna nabízí Vodafone internet s rychlostí až 2 Gb/s

Zájemce o ten nejrychlejší internet Vodafone potěší srpnovou novinkou. Ve vybraných lokalitách, jde ale už o stovky tisíc domácností, dokáže Vodafone díky partnerské spolupráci nabídnout ultrarychlé připojení až 2 Gb/s, a to za cenu 849 korun měsíčně.

Ultrarychlý internet potěší nejen technologické nadšence. V klidu tak například stáhnete, ale i odešlete velké datové objemy.

Pevné internetové připojení za 299 a Vodafone TV+ zdarma

Internet do domácnosti v nejrůznějších rychlostech až po 1 Gb/s také spojuje stejná cena 299 korun měsíčně, v tomto případě na první půlrok. K libovolné rychlosti pak zákazníci získají zdarma i Vodafone TV+, a to na první tři měsíce. Ta mimo jiné zahrnuje i předplatné prima+ rovnou s tarifem PREMIUM. Tato česká videoslužba nabízí originální seriály a zábavu pro celou rodinu. S tarifem PREMIUM si můžete pustit veškerý exkluzivní obsah bez reklam a k novým pořadům získáte přístup dříve než ostatní.

Prima přitom během srpna startuje s několika novinkami. Například jde o novou extrémní seznamovací reality show Honeymoon – líbánky k nepřežití. Dříve než televizní diváci budou moci zákazníci ve videoslužbě prima+ zhlédnout premiérové díly seriálů Dvojka na zabití II a Duch II. Nejnovější epizody seriálu ZOO tam najdou už nyní.

Nabídka i pro stávající zákazníky

Kdo už dnes od Vodafonu má pevný internet nebo mobilní tarif a dokoupí si nyní službu Vodafone TV+, získá zdarma na první tři měsíce balíček kanálů Sport, který jinak stojí 220 korun měsíčně a který obsahuje mino jiné kanály Nova Sport 5 a 6.

Pokud by měl někdo zájem pouze o samostatnou službu Vodafone TV+, může také využít aktuální výhodné ceny 299 korun měsíčně na první tři měsíce.

Více najdete na webové stránce www.vodafone.cz/zabava.



