Apple pracuje na robotickém iPadu do domácnosti

Společnosti pracují na mnohých projektech, které někdy skončí jen jako koncept a demonstrace možností. Apple má zajisté mnoho projektů, o kterých se někdy dozvíme, případně se nakonec objeví jako pozůstatek vývoje až po několika letech. Tentokrát ale Apple má pracovat na prvním robotickém zařízení.

Robotický iPad?

Nejnovější informace o tajném projektu Applu přichází od Marka Gurmana z Bloomberg. Dle jeho zdrojů se aktuálně pracuje na zařízení, které se dá charakterizovat jako robotické rameno s s větším iPadem. To by mělo být schopné se natočit do jakékoliv strany (360°) a také změnit výšku v určitém rozsahu.

V podstatě by se dalo říci, že by se mohlo jednat o sofistikovanou a větší verzí zařízení Belkin Stage, což je malé robotický stojánek se schopností sledování člověka při nahrávání videa. V případě Applu by se měl nabízet větší přichycený iPad, který bude mít i upravený operační systém.

Toto zařízení by mělo sloužit jako centrum pro chytrou domácnost. Kromě sledování osoby má posloužit i jako bezpečnostní systém, což je logické, když se bude moci kolem sebe „porozhlédnout“. Aktuálně se má na vývoji podílet přes 100 inženýrů a dokonce se vyrábí první testovací kusy.

Cena novinky by se mohla pohybovat kolem 1000 dolarů (22 700 Kč bez daně a poplatků). Je ale otázkou, jestli se novinka dostane do prodeje. Také je zde možnost, že se bude jednat jen o samotné robotické rameno a iPad si budete muset dokoupit sami. Novinka by se mohla nejdříve objevit v roce 2026, ale musíme si počkat, jestli dá Apple tomuto projektu zelenou nebo ho zastaví dřív, než se dostane do finální fáze.

