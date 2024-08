Samsung rozšiřuje dostupnost Circle to Search na další modely

Galaxy A55; zdroj: Dotekománie

Funkce Circle to Search je jednou z nejzajímavějších a asi nejužitečnějších za poslední dobu od Googlu. Pouhým jedním podržením prstu můžete analyzovat, co je aktuálně na obrazovce. Novinka je dostupná na vyšších a novějších modelech od Samsung v rámci série Galaxy S a Galaxy Z, ale nově se dostane i na další zařízení.

Samsung a Circle to Search

Díky funkci Circle to Search není nutné pořizovat snímek obrazovky, pak jej vkládat do aplikace Google Lens a následně se snažit vydolovat informace. Vše je řešeno automaticky a kdekoliv v mobilním telefonu, respektive v systému.

„Díky novým funkcím se výrazně rozšíří možnosti telefonní řady Galaxy A a tabletů Galaxy Tab S9 FE, takže se špičková technologie dostane do rukou většímu množství uživatelů, říká TM Roh, prezident a ředitel divize Mobile eXperience v Samsung Electronics. „Chceme zpřístupnit umělou inteligenci nejvyšší třídy široké veřejnosti, aby uživatelé měli více možností při práci i tvůrčí činnosti.“

Google plánuje zavedení Circle to Search do co nejvíce mobilů, ale než se tak stane, je funkce primárně určena pro vybrané modely Pixel a od Samsungu. Naštěstí dochází k rozšíření na nižší řady. Samsung nám poskytl informaci, že Circle to Search tento měsíc zamíří na mobily Galaxy A55, Galaxy A54, Galaxy A35 a Galaxy A34, včetně tedy tabletů ab Galaxy Tab S9 FE a Galaxy Tab S9 FE+.

Vzhledem k tomu, že bude funkce na mobilech střední třídy, asi nebude dlouho trvat, až Google uvolní omezení a funkce se dostane do většiny novějších mobilů. Kdy se tak stane, zatím nevíme.

