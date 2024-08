Zdroj: Poco

Poco je subznačkou Xiaomi, ale snaží se tak trochu vystupovat samostatně. Zaměřuje se hodně na cenově dostupné mobily s dobrou výbavou, aspoň v některých oblastech. Sem tam dojde na představení jiných produktů. Právě dnes jsme se ale dočkali nových sluchátek.

Nová sluchátka Poco Pods zaujmou cenou

Poco Buds X1

V případě Poco je asi nejlepší začít samotnou cenou. Poco Buds X1 přijdou v přepočtu přibližně na 480 Kč. Za takovou částku se mohou dostat i do Evropy, případně do Česka. Je tak celkem jasné, že nelze očekávat mnohé, i tak se Poco snažilo zahrnout co nejvíc.

I tak se nějak výrobci podařilo zakomponovat ANC, tedy aktivní potlačení okolního hluku až do 40 dB. Nechybí ekvalizér a několik speciálních módu. Sluchátka zvládnou duální připojení, přičemž o konektivitu se stará Bluetooth 5.3. Mezi podporovanými kodeky jsou SBC a AAC.

Samotná sluchátka mají certifikaci IP54, což je spíše nižší hodnota, ale asi se nemusíte obávat deště. Výrobce uvádí, že Poco Buds X1 zvládnou přehrávat hudbu po dobu 7 hodin, s krabičkou pak 36 hodin. Tyto hodnoty platí při vypnutém ANC. Zatím si ale musíme počkat na informace kolem dostupnosti u nás.

Zdroj: fonearena.com



Domů Články Poco Buds X1: Nová velmi levná sluchátka s ANC

Předchozí článek Poco M6 Plus 5G: Levná novinka s dobrými specifikacemi Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama