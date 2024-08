Platí vaše neomezená mobilní data i v zahraničí? [komerční článek]

Léto je časem dovolených a řada lidí se chystá do světa. Proto je dobré vědět, jak je to s používání mobilu v jiných zemích, kolik vás to bude stát a jak můžete využívat mobilní data v zahraničí.

Česká republika je součástí Evropské unie, takže ve všech státech EU budete volat, psát SMS a využívat data za stejné ceny jako doma. Ale neomezená data v zahraničí neočekávejte – ta vám nezaručí ani jeden z tuzemských operátorů.

Každý z nich vám stanoví určitý maximální limit, odvozený z vašeho tarifu nebo z předem dané maximální částky. Obvykle se ale jedná o desítky GB, které vám na komunikace, navigaci a běžné brouzdání po internetu a sociálních sítích budou i tak bohatě stačit.

Balíček dat pro EU

I když máte úplně neomezený mobilní tarif, tak v EU, Norsku, Lichtenštejnsku, Velké Británii a na Islandu máte k dispozici jen určitý příděl mobilních dat v zahraničí. Zjistíte ho v online samoobsluze operátora, případně zavolejte na infolinku. Jakmile ho přesáhnete, budete platit. Data v zahraničí v EU stojí až 1,55 eur/GB (+ DPH).

Data ve světě

Když se vydáte dál, pro internet začnou platit jiná pravidla. Operátoři dělí svět na další 2 zóny a cena pro mobilní data v zahraničí se řídí tím, v jaké zóně se právě nacházíte. Každý operátor má jiný ceník a leckteří nabízejí datové balíčky (typicky 1 GB, 2 GB, 5 GB). Jakmile data vyčerpáte, internet se zastaví.

Případně existuje i roamingový datový limit (například 1 300 Kč), po jehož vyčerpání vám operátor data zablokuje. Pokud se vám cena za datový tarif u vašeho poskytovatele zdá příliš vysoká, není nic jednoduššího než přejít jinam – nabídky operátorů si snadno srovnáte prostřednictvím Ušetřeno.cz.

Ceny dat v zahraničí

Abyste za mobilní data v zahraničí ušetřili, můžete využít různé balíčky. Jaké? Data v zahraničí T-Mobile nabízí ve 2 verzích (1 GB a 2 GB), jejich cena začíná na 199 Kč/GB, ale může být i 699 Kč/GB.

Ve 2 variacích nabízí data v zahraničí i O2 – pro zónu Top Svět má cenu 3,90 Kč/MB a limit 1 500 Kč, v ostatních zemích je to 300 Kč/MB.

A nakonec data v zahraničí od operátora Vodafone – v zóně 2 platíte 7,70 Kč/MB, v zóně 3 je to už 302,50 Kč/MB.

Mobilní data v zahraničí je proto dobré si hlídat nebo je pro jistotu vypnout.



