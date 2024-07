Vodafone zdvojnásobuje data u Roaming na den pro cestování mimo EU

Zdroj: Vodafone

Relativně nedávno se T-Mobile pochlubil úpravou cen pro datové balíčky pro cestování mimo EU. Například cena 1 GB přijde na 199 Kč pro zónu A. O2 má podobnou službu, jen vyjde o 100 Kč dráž. Nyní se přidává Vodafone, který asi nabízí nejvýhodnější verzi.

Roaming na den

Do této chvíle platilo, že Roaming na den obsahoval 500 MB dat, ale Vodafone se rozhodl tento objem zdvojnásobit. Nabízí se tedy 1 GB, ale není to vše. V rámci balíčku jde využít u neomezených tarifů i neomezené volání s SMS do Česka. U ostatních se pak musíte orientovat podle počtu volných minut a SMS v rámci tarifu.

Cena tohoto balíčku je 199 Kč, přičemž operátor uvádí, že MMS vyjdou následně na 11,5 Kč. Samotný balíček jde aktivovat i ze zahraničí zdarma, bez využití mobilních dat. Také jsou zdarma příchozí hovory. Operátor konstatuje, že tento balíček platí pro 120 zemí světa, tedy mimo EU.

Po vyčerpání dat si lze dokoupit další 1 GB za 99 Kč. Samozřejmě se nemusí jednat o výhodnou nabídku v každé zemi, ale jako nouzové řešení se může hodit. Pokud cestujete mimo EU, doporučujeme se spíše podívat po tamější nabídce, případně využít službu jako Airalo.

Seznam zemí, kde lze využít Roaming na den:

Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Anguilla, Antigua a Barbuda, Argentina, Arménie, Aruba, Austrálie, Azerbajdžán, Bahrajn, Bangladéš, Barbados, Bělorusko, Benin, Bermudské ostrovy, Bolívie, Bonaire, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Britské Panenské ostrovy, Brunei, Burkina Faso, Čad, Černá Hora, Chile, Curacao, Demokratická republika Kongo, Dominika, Dominikánská republika, Egypt, Ekvádor, Faerské ostrovy, Fidži, Filipíny, Francouzská Polynésie, Ghana, Grenada, Gruzie, Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hongkong, Indie, Indonésie, Irák, Irán, Izrael, Jamajka, Japonsko, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Jordánsko, Kajmanské ostrovy, Kambodža, Kanada, Katar, Kazachstán, Keňa, Kolumbie, Kostarika, Kuvajt, Kyrgyzstán, Libye, Macao, Madagaskar, Malajsie, Maroko, Mauricius, Mauritánie, Mexiko, Moldavsko, Mongolsko, Mozambik, Myanmar, Nepál, Niger, Nigérie, Nikaragua, Nizozemské Antily, Nový Zéland, Omán, Palestina, Panama, Papua-Nová Guinea, Paraguay, Pobřeží slonoviny, Portoriko, Rusko, Rwanda, Šalamounovy ostrovy, Salvador, Samoa, Saúdská Arábie, Senegal, Severní Makedonie, Seychely, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Srí Lanka, Středoafrická republika, Surinam, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Švýcarsko, Tanzánie, Tchaj-wan, Thajsko, Tonga, Trinidad a Tobago, Turecko, Turks&Caicos, Uganda, Ukrajina, Uruguay, USA, Uzbekistán, Vanuatu, Zambie.



