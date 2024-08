iPad Air 5; Zdroj: Dotekománie

Podle nejnovějších zpráv by se OLED displeje mohly dostat do iPadů Air a Mini dříve, než se původně očekávalo. Zatímco dosud byly tyto modely vybaveny LCD Liquid Retina displeji, které postrádají lepší kontrast a věrnější černou typickou pro OLED technologii, situace by se pro iPady mohla změnit již v roce 2026.

OLED displeje by mohly brzy obdržet i levnější řady iPadů

Podle informací z korejského webu The Elec by Apple mohl použít OLED panely od Samsungu pro oba modely iPadů, tedy jak pro Air, tak pro Mini. Tato zpráva je překvapivá, neboť dřívější předpovědi hovořily o zavedení OLED displejů do těchto modelů až kolem roku 2028. Je však nepravděpodobné, že by základní modely iPadů, stejně jako vyšší řady dostaly pokročilou OLED technologii, ta se očekává nejprve u dražších variant. Apple tedy pravděpodobně zvolí podobný přístup jako u iPhonů, kde OLED displeje byly nejprve zavedeny u prémiových modelů a teprve později se staly standardem i u základních variant.

Tento krok by mohl výrazně vylepšit uživatelský zážitek u iPadu Air a Mini, které jsou oblíbené pro svou přenosnost a cenovou dostupnost. OLED displeje nabízejí lepší kontrast, živější barvy a nižší spotřebu energie ve srovnání s LCD technologií. Přestože iPad Air a Mini mohou v budoucnu získat OLED displeje, je pravděpodobné, že některé pokročilé funkce zůstanou vyhrazeny pro řadu iPad Pro. Tím Apple zachová odstupňování svého produktového portfolia a odůvodní tak i vyšší cenovku prémiových modelů.

Zdroj: androidauthority.com



Domů Články OLED displeje v iPadu Air a Mini možná již v roce 2026

Následující článek Infinix Xpad: První tablet od tohoto výrobce Předchozí článek Prodeje tabletů se konečně vracejí do normálu Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama