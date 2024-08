Huawei chystá zařízení s dvěma ohyby, údajně zachyceno na fotografii

Huawei Mate X5; Zdroj: Huawei

Zařízení s ohebnou konstrukcí se dnes dají dělit do dvou kategorií. Buď se jedná o mobil s možností rozložení do podoby menšího tabletu, nebo se nabízí véčková konstrukce. Tedy z velmi malého mobilu jde rozložit normální smartphone. Mezitím jsme viděli koncepty jiných typů, dokonce i s rolovatelnými displeji, ale zatím se žádný z nich nedostal do komerční produkce. Mezitím Huawei chystá ohebné zařízení s dvěma ohyby.

Ještě tento rok?

Spekulací kolem nového zařízení definující novou kategorii zde bylo již mnoho. Dříve Huawei uvádělo, že chystá zařízení s úhlopříčkou 10 palců, které půjde složit do podoby mobilu, byť silnějšího. Zatím jsme ale neviděli nic konkrétního, byť poslední spekulace naznačovaly, že bychom se mohli dočkat ještě letos.

Huawei Mate X5 je další nový ohebný mobil

Nyní se ale podařilo vyfotit chystanou novinku od Huawei. K dispozici je zatím jeden snímek, na kterém je zachycen Richard Yu, CEO společnosti Huawei, který drží údajné zařízení s dvěma ohyby.

Při detailním pohledu jdou vidět dva přelomy displeje, ale tloušťka nasvědčuje tomu, že tento typ nebude prezentován jako mobil s možností rozložení do podoby tabletu. Spíše rovnou zapadne do kategorie tabletů. Vzhledem ke konstrukci bude mít slabé místo, a to konkrétně jednu třetinu displeje, která bude neustále vystavena. Bude tedy náchylnější na poškození.

Jedná se pravděpodobně jen o prototyp, ale zcela funkční. K představení má údajně dojít v poslední kvartálu tohoto roku, ale je možné, že opět dojde k dokladu. Původní spekulace naznačovaly, že se mělo představení odehrát v červnu.

