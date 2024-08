Google v tichosti uvedl Adaptivní dotyk

Zdroj: Dotekomanie.cz

O některých novinkách se dozvíme se zpožděním. Zpravidla společnosti nemají dostatek času při představování, aby bylo zmíněno vše. Tentokrát přidal do nových Pixelů funkci Adaptivního dotyku.

Adaptivní dotyk

Nová funkce je ukryta v sekci Displej, v části Citlivost na dotyk. Funkce je v základu aktivní a není nutné ji povolovat. Je u ní vysvětlení, že citlivost na dotyk se automaticky přizpůsobí prostředí, aktivitám a ochraně displeje.

V podstatě by to mělo znamenat, že mobil umí rozpoznat ochrannou fólii displeje a upravit následně citlivost. Také by měl detekovat vlhkost, vlhké prostředí nebo i vodu, přičemž upraví samotné reakce displeje. Google nedefinoval, co vše hraje roli a jaká data potřebuje k nastavení, ale máme zde od kolegů z AndroidAuthority ukázku, kde na jednom mobilu nereaguje displej dobře na mokré prsty, ale s aktivovanou funkcí je vše bez komplikací.

Tato novinka asi nevyžaduje nějaký speciální hardware a nebude potřeba něco navíc. Dá se tedy očekávat, že se rozšíří stejně, jako například Adaptivní nabíjení.

