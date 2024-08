Zdroj: Google

Files od Googlu: I zde bude integrace Circle to Search

Ještě nedávno se Google soustřeďoval na integraci služby Google Lens do mnohých aplikací, ale nově se spíše zaměřuje na rozšíření Circle to Search. Tentokrát přibude taková možnost přímo do aplikace Files.

Files od Googlu: Konečně se dočkáme plné podpory ZIP

Files a Circle to Search

Samotná funkce Circle to Search je integrovaná spíše na systémové úrovni v Androidu, aby byla k dispozici kdekoliv a v jakékoliv aplikaci. I tak Google začíná vytvářet zkratku v aplikaci Files, tedy ve správci souborů.

Google Circle to Search se naučí hledat pomocí zvuků [aktualizováno]

Při prohlížení obrázků nebo fotek se nabízí v dolním pravém rohu ikona pro možnost úpravy. V nové verzi přibude další tlačítko, nad tím stávajícím. To bude v podobě lupy s hvězdičkou. Po kliknutí se aktivuje funkce Circle to Search, která analyzuje vše, co se nachází na obrázku a nabídne možnosti pro kopírování textu, vyhledání a podobně.

Zdrojový kód obsahuje ale ještě jednu variantu. Místo lupy bude k dispozici ikona služby Google Lens. Je to ale v podstatě jedno, jelikož Circle to Search je založeno na Google Lens a jde jen o pohodlnější rozhraní a spuštění. Novinka zatím není k dispozici, čeká se na aktivaci ze strany serverů Googlu, ale je možné, že už nyní patříte do testovací skupiny.

